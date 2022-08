Guaynaa le propuso matrimonio a Lele Pons en el Tomorrowland

El cantante Guaynaa se arrodilló en el escenario principal del Tomorrowland 2022 para pedirle a Lele Pons que se case con él. Foto: Instagram @lelepons

Redacción Elcomercio.com

El cantante puertorriqueño Guaynaa le pidió matrimonio a la 'influencer' y cantante Lele Pons en el escenario principal del festival de música electrónica Tomorrowland 2022 este domingo 31 de julio de 2022.

"Lele, will you marry me?" (Lele, ¿te quieres casar conmigo?), exclamó Guaynaa a Lele durante la presentación del artista Steve Aoki, frente a cientos de miles de personas.

La respuesta de la 'influencer' latina, después de quebrarse en llanto, fue: "Sí, claro que sí, yes!". Tras su respuesta, los gritos y aplausos no se hicieron esperar. Entre fuegos artificiales, música y celebración, los artistas tuvieron el momento de abrazarse.

Este acontecimiento, según Aoki, es considerado como la primera pedida de mano de alguien en el gran escenario de un Tomorrowland.

Lele Pons publicó en su cuenta de Instagram el video del preciso instante donde Guaynaa se presenta ante el público y la presume, al mismo tiempo de que anticipó que quería hacerle una pregunta.

Además también publicó fotografías de su anillo de compromiso que mostró a todos sus seguidores a través de redes sociales.

La pareja oficializó su relación en plena pandemia, en el 2020. Muchos rumores comenzaron a surgir, tras la canción Se te nota que lanzaron juntos aquel año. Medios locales afirman que ya vivían juntos desde agosto de 2021 cuando a través de sus redes sociales dieron a conocer que estaban en un nuevo apartamento.