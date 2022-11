Rihanna prepara un espectáculo para el show de medio tiempo del Super Bowl

La cantante Rihanna realizará el show de medio tiempo del Super Bowl. Foto: Instagram Rihanna.

Diario El Tiempo de Colombia

El regreso a la música y a los escenarios de Rihanna es toda una realidad después del estreno de su canción Lift me up, la cual hará parte de la banda sonora de la película Wakanda Forever. Además, en el pasado mes de septiembre se anunció que actuaría en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVII.

Este 7 de noviembre, la cantante comentó, en la alfombra roja de Savege X Fenty Show, que es un honor para ella poder cantar en un escenario como ese y que esta actuación debería superar todo lo que había hecho antes.

“Si voy a dejar a mi bebé, lo dejaré por algo especial (…) Era ahora o nunca para mí”, dijo en una entrevista con el medio estadounidense ‘The Associated Press’.

Asimismo, confesó que todavía para ella es difícil de creer que haya aceptado este desafío. "No puedo creer que haya dicho que sí. Fue una de esas cosas que incluso cuando lo anuncié, pensé: 'OK, no puedo retirarlo. Ahora, es como final’”, afirmó.

"El Super Bowl es uno de los escenarios más grandes del mundo, es el sueño de un artista estar en un escenario como ese", continuó. "Pero es estresante. Quieres hacerlo bien. Ya sabes, todo el mundo está mirando. Y te están apoyando. Y quiero hacerlo bien", agregó.

El show, un desafío

La nacida en Barbados también comentó que este show es un desafío para ella misma, ya que es algo que nunca ha hecho antes en su carrera.

Aunque la cantante no quiso revelar muchos detalles de cómo será el espectáculo, comentó que será un espacio en que celebrará la música que ha hecho en estos años.

“Quiero incorporar diferentes aspectos del entretenimiento y las cosas que simplemente disfruto y llevarlo al escenario", dijo.

Por último, confirmó que piensa realizar música nueva. “En el momento en que anuncié esto, dije: 'Oh, Dios mío, van a pensar que mi álbum se acerca. Necesito ir a trabajar'”, concluyó.

Visita nuestros portales: