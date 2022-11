Riovaz enfrenta sus temores en Tell me your Fears

El artista de origen ecuatoriano Riovaz presenta su nuevo sencillo Tell me your Fears. Foto: cortesía Riovaz

Desde los Estados Unidos, el artista y productor ecuatoriano Riovaz irrumpe con fuerza en el mundo de la música electrónica. Tell me your Fears es el título del más reciente sencillo que presenta el artista de 18 años.

“La canción gira alrededor del miedo a perder a alguien y cómo tenemos que aprender por nosotros mismos a enfrentar ese miedo”, dice el artista en una entrevista con EL COMERCIO.

Esa soledad, dice Riovaz, es uno de los mayores temores que muchos pueden enfrentar en la vida. Sin embargo, más allá de la angustia emocional que puede provocar ese sentimiento, para Riovaz el miedo también se materializa a través de la fobia que tiene a los gusanos, confiesa como una anécdota divertida.

Para el artista, la música puede funcionar como un arma contra el temor. “Puede ayudarnos a superar los miedos internos porque nos transporta a un lugar distinto, que también puede ser confortable”.

Donie Darko como referente visual

Tell me your Fears se lanzó en las principales plataformas digitales de música y el tema llegó acompañado por un video musical disponible en el canal de Riovaz en YouTube.

La producción del audiovisual está inspirada en el thriller psicológico ‘Donnie Darko’ (2001). El filme dirigido por Richard Kelly se convirtió en la última pieza del rompecabezas creativo de este nuevo material musical.

“Vi la película poco antes y tuve la idea de hacer un video que se conectara con la película”, explica sobre la idea de recrear la sensación de extrañeza como una metáfora visual.

En el video, Riovaz aparece desconectado de la realidad como una especie de dimensión paralela donde es testigo de una serie de extrañas visiones.

“Una sensación parecida a lo que sucede en Donnie Darko”, dice el artista. En el filme, el protagonista es un chico que tiene visiones sobre un siniestro conejo que le predice el fin del mundo.

Del pop a la electrónica

Antes de graduarse en el colegio, Riovaz ya explotaba su creatividad a través de la música, con un par de canciones que se convirtieron en un éxito comercial sin pensarlo.

“Cuando la gente me ve, sobre todo cuando todavía estaba en el colegio, me ve como un chico que hace música en su casa y la cuelga en Internet”, dice el artista. La influencia musical en casa y su propia curiosidad lo llevaron a crear sus propias canciones desde los 13 años.

Hacer carrera de la música no parecía un sueño realizable. Pero el artista siguió el consejo de Trendy, uno de sus primeros amigos en la música, y no desistió

Influenciado por el drum & bass, el post-punk y el pop vanguardista, el artista de Nueva Jersey captó hábilmente la energía frenética e impredecible de la adolescencia en sus primeros sencillos.

Así llegó Prom Night, un tema pop, que acaba de superar los 100 millones de reproducciones en plataformas digitales. A este le siguió You’re a parasite con refracciones de música house. Los temas de Riovaz se han filtrado y recorren las redes sociales como TikTok, donde sigue sumando seguidores.

Tell me your Fears, se interpreta envuelto en ‘speedy house’. “El speedy house es un ritmo que genera una sensación de alegría, pero al que también pueden adaptarse sensaciones más oscuras”, explica.

Desde la publicación del primer sencillo Shine en 2019, el trabajo de Riovaz no ha dejado de evolucionar. “Mi voz ha cambiado desde esa canción, pero también la forma en que veo las cosas me ha permitido escribir de una forma distinta, así que también ha sido un cambio creativo”, dice.

La última vez que estuvo en Ecuador fue hace nueve años. De esa visita regresa los fuegos artificiales y las fiestas de año viejo. “Me gustaría regresar pronto porque me divertí mucho”.

