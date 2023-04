¿Cómo será el reencuentro entre Gerard Piqué y sus hijos?

Gerard Piqué está por llegar a Miami este miércoles 24 de abril del 2023. Foto: @3gerardpique

Carolina Vasco (I)

Gerard Piqué tiene previsto llegar a Miami este miércoles 26 de abril del 2023. Esto luego de un viaje romántico a Abu Dabi que realizó con su novia Clara Chía Martí.

Visita de cinco días

De acuerdo con una publicación de univision.com, Piqué habría tomado el vuelo de las 13:40 con rumbo al puerto en Florida, ya que era el único directo desde Barcelona en este día. Por lo tanto, vería recién a sus hijos Milan y Sasha el jueves 27 de abril de 2023.

Según el acuerdo de custodia que firmó con Shakira, Gerard Piqué tiene derecho a pasar 10 días al mes con sus hijos en Miami. Sin embargo, en esta ocasión eso no se cumplió. Todo parece indicar que el exjugador estará hasta el próximo lunes 1 de mayo en Miami. Es decir, pasaría cinco días con sus hijos.

¿La razón? Pique ya estuvo los primeros días de abril junto a Milan y Sasha. Es decir, ya habría ocupado algunos días con sus herederos.

Sin Clara Chía

Según medios internacionales, los hijos de Shakira pusieron una condición a su padre, Gerard Piqué. Quieren recibir su visita, en Miami, pero sin Clara Chía.

El acuerdo de custodia entre Piqué y Shakira indica que él podrá estar con sus hijos una vez al mes, durante 10 días, en Miami. También podrá hacerlo en las vacaciones escolares.

Los hijos del exfutbolista no quieren ni ver a Clara. Le han dicho a su padre: 'no queremos conocerla. Por favor, los 10 días que vengas a Miami no queremos estar con ella'", dijo el periodista español Jordi Martín.

Ahora, "si Piqué decide irse a vivir a Estados Unidos, la custodia pasa a ser compartida", aclaró el periodista sobre el acuerdo de la expareja, que anunció su separación en junio de 2022.

