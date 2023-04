¿Quién fue el primer amor de Karol G?

Un video mostró las imágenes de Karol G junto a su anterior novio. Foto: karolg

Las fotos de Karol G de su pasado tomaron fuerza en redes sociales. La última novedad tiene que ver con el que habría sido su primer amor.

¿Su primer amor?

El canal Dímelo King difundió un clip, en su cuenta de Instagram, donde se observan fotografías de 'La Bichota' con el que sería su primer amor en la adolescencia.

La identidad del joven que la acompaña en las imágenes no ha sido revelada. Sin embargo, en medios como Instagram o Facebook se esparció la noticia de que habría fallecido.

Karol G con el joven que habría sido su pareja. Foto: Twitter

La pareja

Varios comentarios surgieron por la publicación. Algunos indican que el joven era apuesto, al punto de considerarlo mejor pareja para ella. Hay imágenes de la cantante colombiana, junto al joven. Aparecen en una piscina con trajes de baño. En las fotos se refleja amor, cariño y abrazos.

Polémica por fotos

Karol G, la cantante colombiana en auge, se molestó con la revista GQ por la edición que hizo de sus fotos. Expresó que ella se siente bien tal y como es, 'al natural'.

”No sé ni por dónde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, escribió en Instagram.

”Agradezco a la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto”, añadió la artista.

