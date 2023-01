Esta fue la reacción del padre de Piqué a la canción de Shakira

El padre de Piqué también reaccionó a la canción de Shakira con Bizarrap. Foto: Kings League

La canción de la colombiana Shakira con el productor argentino Bizarrap, como parte de las ‘BZRP Music Sessions’, no solo significó un duro ataque a su expareja, sino que le representó importantes logros en la industria de la música con tan solo horas de ser estrenada.

Youtubers, famosos, fanáticos y hasta familiares han reaccionado a la canción que la colombiana le dedicó a Piqué tras la infidelidad con su actual pareja Clara Chía Martí.

Un video difundido por Mundo Deportivo se ve cómo el padre de Piqué, Joan Piqué, fue acompañado de varios medios internacionales para conocer su opinión sobre este último lanzamiento de Shakira.

Unas sonrisas salieron del rostro de Joan Piqué cuando le preguntaron, durante un paseo con su perro, sobre la canción de su exnuera.

Acto seguido, el padre del exfutbolista se animó a hablar, pero tan solo opinó dos palabras. "Sin comentarios", dijo a la prensa internacional que le preguntó sobre el hit de Shakira. Posteriormente, prefirió el silencio.

La reacción del padre de Clara Chía

En España ha sido furor el tema, es comidilla diaria y los medios no se han quedado atrás.



El programa ‘Sálvame’ contactó a la periodista Mayte Ametlla, quien contó detalles de lo que ha generado la propuesto musical de la barranquillera.



En ese mismo episodio, contactaron al papá de Clara Chía Marti, la novia de Piqué, que también se ha ‘mencionado’ en la música de Shakira.



"El equipo de investigación de este programa también ha hablado con el padre de Clara Chía. Bueno, el padre de Clara Chía es divino, dice que no le gusta nada este tipo de música, que escucha música clásica, y que él es más de Bach y Vivaldi, y que no frecuenta los bares", dijo.



Y agregó: "Respecto a su hija sí que nos ha dicho que seguro que se encuentra muy bien", contó en exclusiva Mayte Atmella en 'Sálvame'.

