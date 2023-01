Las referencias a Liam Hemsworth en la nueva canción de Miley Cyrus, a lo Shakira

Miley Cyrus estrenó Flowers, el primer sencillo de su álbum 'Endless Summer Vacation'. Foto: Captura de video

Redacción Guayaquil

La cantante estadounidense Miley Cyrus estrenó su nuevo sencillo Flowers, que los fanáticos consideran una clara referencia a la relación que tuvo la artista con el actor Liam Hemsworth. El tema, cargado de amor propio, es sin embargo mucho más sutil y menos iracundo que el de Shakira.

Con el estreno de 'Flowers', Cyrus lanzó oficialmente su nuevo álbum 'Endless Summer Vacation', que según su adelanto supone una versión más fuerte y segura de la cantante y que promete tener sus reflexiones más íntimas en su camino hacia la sanación personal.

Si bien han pasado dos años desde que Cyrus se divorció de Hemsworth, la sospecha de que la actriz de 'Hannah Montana' quería enviarle un mensaje al actor con ese tema se generó cuando la cantante eligió el día del cumpleaños de su ex (13 de enero) para hacer el lanzamiento.

Además, una vez publicado el tema, sus fans se dedicaron a buscar las referencias que Cyrus pudiera haber hecho sobre la inconstante relación de una década - un corto matrimonio tras un largo noviazgo- que tuvo con Hemsworth, y una de las más evidentes es su reversión del estribillo de la canción When I Was Your Man de Bruno Mars.

El éxito de Burno Mars habla de los errores que un hombre cometió en una relación y su arrepentimiento tras la ruptura, y fue, según los seguidores de la cantante, supuestamente dedicado por Hemsworth a Cyrus en el pasado y una de las canciones que sonaron el día de la boda de ambos.

Además, Liam Hemsworth había declarado en su momento que When I Was Your Man era su canción favorita. Esn esta se puede escuchar: "Espero que te compre flores, espero que te coja la mano, que te dé todas sus horas".

Pero en Flowers, Cyrus responde a estas líneas y deja claro que puede hacer todas estas cosas en solitario: "Puedo comprarme flores a mí misma, escribir mi nombre en la arena, puedo hablar conmigo misma durante horas, decir cosas que no entiendes, puedo llevarme a bailar a mí misma y puedo coger mi propia mano".

La cantante también indica en una de sus estrofas: "Construimos un hogar y lo vimos arder", en referencia a la casa que compartía con su pareja y que se destruyó en los incendios forestales que California sufrió en 2018.

Éxito en YouTube

El vídeo de Flowers fue creado por la propia cantante y dirigido por Jacob Bixenman, con Stephen Galloway como director de movimiento creativo. La pieza muestra cómo Miley llega a una casa vacía, se baña en una piscina, hace ejercicio, se da una ducha y acaba bailando con un traje negro.

El tema es la carta de presentación de 'Endless Summer Vacation', su octavo disco de estudio, que saldrá a la venta el próximo 10 de marzo.

El tema Flowers ya supera los 18 millones de reproducciones en YouTube y ya se ha colado en la lista de tendencias de la plataforma.

La canción llega después de que Shakira explotara las redes con el tema BZRP Music Session #53, su venganza hacia el exfutbolista español Gerard Piqué y su nueva pareja, la española Clara Chía.

