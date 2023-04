Rapero Puff Daddy pagará a Sting por el resto de su vida

El rapero Diddym paga diariamente al cantante Sting. Foto: Cortesía Twitter de los famosos

El rapero neoyorquino Puff Daddy, también conocido como Diddym, paga diariamente al cantante británico Sting por usar parte de una canción desde 1997 hasta la actualidad.

El pago es de USD 5 000 al día. Así se conoció tras volverse viral el vídeo de una entrevista con Sting.

De esta forma, el rapero abona casi USD 2 millones al año al ex líder de The Police (más de 47 millones desde 1997 hasta hoy). El año pasado fue catalogado como el artista solista con mayores ingresos en el desglose anual de Forbes de los artistas mejor pagados.

El anuncio se produjo después de que el líder vendiera toda su discografía, incluido el trabajo con The Police, a Universal Music Group por 168 millones de libras esterlinas (191,23 millones de euros).

Rapero pagará a Sting por toda la vida

El hecho ocurrió en 1997, cuando Diddym lanzó un single titulado 'I'll Be Missing You' en colaboración con Faith Evans y 112, dedicado a la memoria del artista Notorious B.I.G., que había sido asesinado a tiros el 9 de marzo de ese mismo año.

Aquel tema fue ganador de un premio Grammy y fue el número uno en Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Canadá, Alemania, Holanda y Nueva Zelanda, vendió más de 5 millones de copias y permaneció en el puesto número uno en Billboard Hot 100 durante once semanas y en el primer puesto en Hot R&B/Hip-Hop Songs durante ocho. En resumen, se convirtió en uno de los singles de mayor éxito comercial de todos los tiempos.

Era una buena canción, pero tenía truco: basaba gran parte de su encanto en un sample de la archiconocida 'Every Breath You Take' de The Police. Y no había pedido permiso a sus autores. Según él, las prisas se debieron a que había vivido una especie de epifanía.

Diddy reportedly pays $2,000 a day to the artist Sting for sampling his hit song “I’ll be Missing you” dedicated to rapper Biggie Smalls without permission “We are very good friends now” pic.twitter.com/GDnYj1T4ZK — Black Millionaires ® (@Blackmillions_) April 5, 2023

Demanda

En cuanto se enteró Sting, el autor del tema, puso una demanda exigiendo que se le pagasen el 100/100 de los royalties que generase el hit. Pero no se supo más del asunto, hasta que se confirmó en una entrevista.

