Los Premios Juventud 2022 se rinden ante los colombianos Karol G y J Balvin

J Balvin y Valentina Ferrer, posan hoy durante la alfombra roja de los Premios Juventud 2022, en el Coliseo José Miguel Agrelot. Foto: Agencia EFE.

Agencia EFE

La cantante colombiana Karol G triunfó este jueves 21 de julio en los Premios Juventud 2022 con nueve galardones, entre ellos Álbum del Año, por "KG-0516", dominando por segunda vez en menos de un mes unas premiaciones en San Juan dedicadas a la música latina.

La otra cita en la que Karol G arrasó, también con nueve reconocimientos, fue la tercera edición de los Premios Tu Música Urbano el 23 de junio pasado, que tuvo lugar en el mismo Coliseo de Puerto Rico en el que entregaron hoy los Premios Juventud 2022.

Artista de la Juventud Femenino, La Más Pegajosa (La canción que no puedes dejar de cantar) por Provenza, Mi Artista Favorito Streaming y Girl Power (La mejor colaboración entre dos o más artistas femeninas) por Mamiii junto a Becky G, fueron algunos de los premios que obtuvo.

Otros galardones que se llevó la colombiana, que no asistió a los premios, fueron Quiero Más (Influencer o actor que más sigo en las redes y siempre quiero más), El Más Trendy (Marcando las tendencias) y Colaboración OMG (Mejor Colaboración con un artista anglo) con Dont Be Shy junto a DJ Tiesto.

El mexicano Grupo Firme siguió a Karol G con cuatro premios, entre ellos Mejor Canción Regional Mexicana por Ya Supérame, mientras que artistas como Farruko, Ángela Aguilar y Becky G empataron con un par de galardones.

Los Premios Juventud, que concede anualmente la cadena Univisión para distinguir a figuras del mundo del entretenimiento y el espectáculo, se celebraron este año por primera vez en Puerto Rico, tras 18 ediciones previas en Miami.

J Balvin reflexiona siendo un "agente de cambio"

El también artista colombiano J Balvin, que llegó a los premios empatado con Karol G con la mayor cantidad de nominaciones, 11, solo obtuvo un galardón - Vídeo con el Mensaje Más Poderoso (Vídeo con el mejor mensaje social) por Niño Soñador.

Sin embargo, obtuvo el reconocimiento de "Agente de Cambio" por su trabajo en favor de la salud mental, así como por su rol activo en la recaudación de fondos para las víctimas de tiroteos masivos y el apoyo a los trabajadores agrícolas durante la pandemia.

"Siempre he sabido que la música es un medio, no es el fin. El medio es que podamos conectar con la juventud que nos sigue, y dejarles saber que tampoco está mal sentirse mal. Hay momentos en que está uno en la oscuridad, pero tarde o temprano llega la luz", dijo Balvin al recibir el premio de parte de Wisin y Yandel.

Wisin y Yandel, a su vez, recibieron el premio "Agente de cambio" de manos de J Balvin, después de que en el escenario —en un homenaje al llamado Dúo de la historia del reguetón— se unieran el también boricua Lenny Tavárez y el colombiano Feid.

"Si no fuera por ustedes, no hubiera un camino de lo que estamos viviendo hoy en día", expresó J Balvin al otorgarle el galardón al dúo puertorriqueño.

Otros artistas que recibieron el premio "Agente de Cambio" fueron la cantautora puertorriqueña Kany García, la Jenni Rivera Love Foundation y el influencer mexicano Juanpa Zurita.

Kany García destaca el poder femenino y la diversidad

Tras recibir el galardón, García ofreció un discurso de más de tres minutos, luego de que la artista puertorriqueña transgénero Villano Antillano, la mexicana Ángela Aguilar, la colombiana Goyo y la argentina Cazzu interpretaran algunas de sus canciones.

"Una artista inmensa y activista afrodescendiente como lo es Goyo, una mujer que defiende el folclor mexicano como Ángela Aguilar, una trapera alternativa, descaradamente talentosa que no tiene pelos en la lengua como lo es Cazzu", destacó García.

A su vez, reconoció a Villano Antillano por ser "una mujer que representa la diversidad, la inclusión, la visibilidad, una mujer que está haciendo historia".

Sobre el premio, García sostuvo: "Tiene un valor incalculable, para recordarle a cada mujer, a cada niña que me está viendo, que no merecemos vivir con miedo y que dejemos de normalizar lo que se normaliza nunca".

"Que los gobiernos están para servirnos y no para arrestarnos, decidiendo también sobre nuestro cuerpo. Lo que vivo no es la realidad de toda mujer lesbiana, bisexual, latino puertorriqueña. Todo lo que a mí me pasa, es un paso adelante a todos los colectivos que en mi persona afecta", apuntó.

Otros artistas que actuaron fueron La Adictiva, Alejo, El Alfa, CNCO, Manny Cruz, Luis Figueroa, Sergio George, Grupo Firme, Kenia Os, Danna Paola, Yahaira Plasencia, Lenin Ramírez, Mau y Ricky, Robi, Prince Royce, Michael Stuart y Luis Vázquez.

George, Cruz, Figueroa, Stuart y Vázquez se unieron para homenajear a la legendaria orquesta de salsa El Gran Combo de Puerto Rico con un popurrí de éxitos de la agrupación.

El grupo de pop latino y reguetón CNCO, mientras tanto, anunció su separación tras siete años de carrera, aunque adelantó que antes harán una gira y publicarán otro álbum.

I N O L V I D A B L E 🦋 #PremiosJuventud pic.twitter.com/mWMTXrdaso — Premios Juventud (@PremiosJuventud) July 22, 2022