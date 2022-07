El funk latino delata a David Bisbal en su nuevo proyecto musical

David Bisbal presentó su nuevo sencillo titulado Tú me delatas a ritmo de pop-funk latino. Foto: cortesía Universal Music

Fernando Criollo. (I)

David Bisbal presenta Tú me delatas, un nuevo sencillo en el que retoma y actualiza la fórmula del pop-funk. Tras concluir con éxito la gira con la que promocionó su séptimo álbum de estudio, ‘En tus planes’, el artista español se prepara para celebrar 20 años de carrera.

En una entrevista con este Diario desde España, el artista almeriense comparte detalles de su experiencia como ‘coach’ y asesor en ‘La Voz Kids’, España y ‘La Voz’, México, así como de su más reciente proyecto musical y los preparativos para su aniversario musical.

Desde un video publicado en Instagram describes el tema Tú me delatas como “una historia bastante divertida y al mismo tiempo sentimental”. ¿En qué se ha inspirado este nuevo tema?

No tengo problema en decir que la letra se ha inspirado en una vivencia personal de cuando ves por primera vez a una persona y sin conocerla te puedes imaginar un mundo maravilloso a su lado. Eso es lo que realmente me gusta de esta canción, porque es un tema que se canta pero que también cuenta una historia, todo mezclado con estos sonidos frescos.

Tú me delatas tiene una letra coqueta y que proyecta una imagen idílica de esa persona que concentra un interés romántico. ¿Qué crees que es lo que delata el amor o la pasión entre dos personas?

Eso se nota, como cuando en España decimos que ‘estamos por los huesos’ de una persona, que es un dicho muy popular. Se nota con la mirada, cuando quieres conversar más con esa persona, estar más cerca o cuando hablas con un amigo de esa persona. Al final siempre nos delatamos a nosotros mismos.

¿Por qué el amor sigue siendo fuente inagotable de inspiración en tu trabajo musical?

Todo el mundo ha disfrutado y ha sufrido el amor y es nuestra fuente de inspiración de vida, porque además puede ser el amor por un hijo, un padre, un amigo, la pareja o por la vida. Parece que solamente pensamos en una cosa cuando mencionamos esa palabra, pero en realidad tiene un significado tan grande que nos supera a todos.

La canción tiene un ritmo bastante alegre y un aire veraniego. ¿Cómo se ha delineado el ritmo de esta canción?

Es un ‘funky’ latino porque tenía muchas ganas de volver a este sonido. Si echamos la vista atrás es algo que presenté al principio de mi carrera en 2003, pero en aquella época estos sonidos del funk eran diferentes porque se sobreproducían mucho y quizá la música electrónica no conectaba allí. Ahora todo se puede fusionar. En mi caso, suelo grabar instrumentos de verdad como bajos, batería, guitarra, saxo y otros y todo eso se va mezclando con ‘samples’ que le dan a la canción un aire mucho más moderno del que se presentaba hace 18 años. Así que estoy disfrutando mucho de este momento porque es una continuidad de las canciones que he presentado con anterioridad.

La canción se lanzó junto con un video muy colorido y animado. ¿Qué se quería transmitir a través de esta producción audiovisual?

Lo primero que se ve es la toma desde un dron de una mansión que está derruida y lo que siempre digo es que de un lugar que parece olvidad podemos construimos un mundo de color. Están los colores de Latinoamérica representados en ese escenario y eso tiene mucha esencia, conexión y sentido. Además, es un funk divertido, pero que también tiene sensualidad.

Han pasado 20 años desde que vimos por primera vez a David Bisbal en ‘Operación Triunfo’. Ahora vives la experiencia desde el otro lado del escenario como coach y asesor en ‘La voz’. ¿Qué significa volver a un programa de talentos desde la posición en la que te encuentras ahora?

Me gusta muchísimo estar sentadO en esa silla porque es un privilegio poder girar y estar en primera fila para descubrir a los nuevos artistas que vienen en el futuro. Aunque confieso que me gusta estar más en el escenario, y prefiero cantar con los invitados, los participantes y compañeros, pero al mismo tiempo es un privilegio ser parte del programa porque sí hay mucho talento en todos los países. Me encanta que la gente descubra junta el talento que hay oculto en cada país.

Dos décadas en la escena musical no pueden pasar desapercibidos. ¿Qué planes tienes para este aniversario?

Estoy muy contento porque este sencillo me está dando paso a un disco pop muy potente que lo voy a preparar en lo que queda de este año y principios del siguiente. En el 2023 estará listo y eso quiere decir que empezará una nueva gira. Si a finales del 2021 ya recorrí EEUU y vengo de México donde ya me han llamado para hacer una gira, eso significa que dentro de poco también voy a Ecuador, Chile, Argentina y Centro América. Además, en este 2022 estamos preparando nuestro vigésimo aniversario que va a aterrizar en diferentes proyectos, así que viene un montón de canciones y proyectos a futuro que me van a hacer aterrizar de nuevo en Ecuador y otros países.