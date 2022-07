Brad Pitt luce falda en la premiere de la película ‘Bullet train’ con Bad Bunny

Las olas de calor que han estado azotando el continente europeo y Estados Unidos, en los últimos días, han afectado el día a día de miles de habitantes. Las personas que deben salir a la calle a cumplir sus labores deben utilizar ropa que les favorezca con el clima, como es el caso del actor estadounidense Brad Pitt, quien sorprendió a todos con su atuendo en la premiere de la película ‘Bullet Train’.

El calor en estas zonas del mundo ha alcanzado niveles nunca antes vistos en la historia, ya que se han registrado temperaturas máximas hasta de 40 grados. Las condiciones atmosféricas han hecho que muchos pobladores se resguarden en sus hogares y/o espacios cerrados con aire acondicionado.

Just when you think Brad Pitts couldn't get sexier, he wears a skirt. pic.twitter.com/GaAYWtiXvc