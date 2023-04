¿Gerard Piqué nuevamente padre? Esto se sabe de un supuesto hijo

Gerald Piqué quiere agrandar su familia con otro bebé, según programas de farándula. Foto: Instagram Gerald Piqué

Programas de farándula reportan nuevos capítulos al drama de Gerard Piqué y Shakira. Los medios hablan del plan del exjugador del Barcelona de España para ser nuevamente padre.

La prensa rosa señala que cobra eco la supuesta aspiración del fundador de la Kings League. Lo llamativo, asegura el programa 'Chisme no Like', es que Clara Chía no se embarazaría

El plan sería otro y no concebir a su siguiente bebé como en su momento lo hizo Shakira al dar a luz a Milán y Sasha, los únicos dos hijos que tiene el exdefensor catalán.

Piqué volvería a ser papá

Según manifestó el conductor del 'show' de entretenimiento mencionado, el argentino Javier Ceriani, Piqué tendría en sus planes tener su primera hija. "Es un bombazo", manifestó el presentador. según se conoció este 18 de abril de 2023.

Aunque el exjugador nunca se refiere a dicha idea, la prensa rosa sostiene que Piqué buscaría sumarse al grupo de deportistas que tienen hijos por medio de un vientre de alquiler.

Conforme reportan medios mexicanos y españoles, Clara Chía no tiene previsto embarazarse, como en su momento lo hizo Shakira. Sin embargo, dicha información no ha trascendido.

En el mundo del fútbol, Cristiano Ronaldo y James Rodríguez son dos de las grandes figuras que optaron por tener hijos gracias a la gestación subrogada.

La nueva aspiración del exjugador del Barcelona se conoció después de que se difundieran declaraciones del padre de Piqué, al ser interrogado por la supuesta carta de desahucio que le envió a la barranquillera. Esa misiva fue la que desencadenó la partida de la artista a Estados Unidos. Y su reacción, inesperada, se hizo tendencia.

