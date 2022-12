'El pasado no perdona', una novela de Esteban Michelena

El escritor ecuatoriano Esteban Michelena presenta su nueva novela ‘El pasado no perdona’. Foto: archivo El Comercio

Fernando Criollo. (I)

‘El pasado no perdona’ es el título de la nueva novela del ecuatoriano Esteban Michelena. La obra de 184 páginas se publica bajo el sello de la editorial independiente Paradiso Editores.

Este nuevo proyecto literario de Michelena narra la historia de un par de muchachos que viven en Esmeraldas y que terminan siendo víctimas de un destino y del pasado de sus padres que no les perdona. Así es como terminan involucrándose en prácticas ilegales y cada vez más sangrientas hacia el mundo de las drogas.

Para el autor esta obra es el resultado de seis años de trabajo, al que se ha podido dedicar con “más método, una vez que en el diseño de la novela se tiene claro el conflicto, los equívocos y las consecuencias del relato a nivel literario”, explica.

Dividida en episodios cortos, Michelena apela a su experiencia como cronista para elaborar un relato lleno de imágenes que se enriquecen con recursos tomados del cine.

El autor, por ejemplo, habla de los tiempos en una historia que no transcurre de manera cronológica, sino que deja episodios abiertos a los que luego se regresa, dejando una sensación de suspenso.

Ficción en clave de realismo trágico

Los personajes, así como su historia pertenecen a la ficción, aunque sucede en una geografía y unos entornos que resultan familiares.

En una suerte de fatal coincidencia, dice Michelena, el contexto de violencia asociado a la delincuencia y el narcotráfico en el que se desarrolla la historia termina resonando en la realidad actual del Ecuador.

Una vez más, dice el autor, la realidad le copia a la ficción. “Cuando yo escribo esto no había estallado el país que se derrite y se desangra ahora. Lo que se me ocurre es que nuestro país tiene un pasado que no perdona y que se lo está cobrando”, dice.

En la historia de los protagonistas de esta ficción, que se describe como una de las primeras narconovelas ecuatorianas, se proyecta una imagen que trasciende lo local y que tiene que ver con el poder, que ante la ausencia del Estado es tomado por el crimen organizado, reflexiona Michelena.

Con todos esos elementos en juego, ‘El pasado no perdona’ se configura como un relato que se decanta en un género definido por el autor como ‘realismo trágico’.

El cierre de una trilogía

Con esta obra, el cronista y escritor cierra una trilogía que se completa con ‘Atacamestonic’ y ‘No more tears’. Cada una de las obras tiene autonomía, pero también un relato más amplio y profundo en conjunto, explica el autor.

El hilo conductor que termina de hilvanar estos tres relatos de ficción es Chico, un muchacho quiteño que conoce a ‘La Niña’, hija de un sabio pescador esmeraldeño que levanta una gran fortuna, en principio como transportista y luego como traficante de cigarrillos y otras mercaderías hasta llegar a la heroína y cocaína.

Visita nuestros portales: