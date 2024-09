El pianista Sergio Mendes, una estrella internacional de la música, falleció este viernes 6 de septiembre de 2024 en Los Ángeles, Estados Unidos.

Aún no se conoce la causa de su muerte; sin embargo, el mundo lamenta la partida de este artista que contribuyó con la difusión del bossa nova, la samba y el jazz.

Su trayectoria en la música

Su carrera abarcó más de seis décadas y fue reconocido como uno de los embajadores más grandes de la música brasileña en el mundo.

La cantante brasileña Gracinha Leporace es su esposa, con quien tuvo dos hijos.

Debutó en 1961 con el álbum ‘Dance Moderno’, el que lo posicionó en el mapa musical. Sin embargo, sus colaboraciones con figuras como Cannonball Adderley y Herbie Mann fueron lo que impulsaron su carrera.

Mendes recibió tres premios Grammy y fue nominado al Oscar en 2012 por coescribir la canción Real in Rio junto a John Legend para la película animada ‘Río’.

También colaboró con artistas como Herb Alpert, Cannonball Adderley y Stevie Wonder. Con Alpert alcanzó la categoría de platino con la canción Más que nada, que causó gran impacto en la década de los sesenta.

Luego de ello, se hizo presente para las nuevas generaciones debido a una colaboración con la banda The Black Eyed Peas en una nueva versión de Más que nada, en 2006.

El músico grabó más de 35 álbumes y fue el impulsor de géneros brasileños. Fue cantauror y arreglista, además de pianista.

En 2020, un documental rindió honor a su vida y a su trayectoria musical, este se llamó ‘Sergio Mendes: en el tono de la alegría (Sergio Mendes: In the Key of Joy).