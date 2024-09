La banda estadounidense de rock Linkin Park anunció su regreso a los escenarios luego de siete años.

Su noticia comunicada este jueves 5 de septiembre de 2024 incluye una triple sorpresa.

El retorno de Linkin Park incluye una nueva vocalista, nuevo disco para el 15 de noviembre que se llamará ‘From Zero’ y una gira internacional que comenzará a mediados de este mes, en California.

La voz principal estará a cargo de Emily Armstrong, una reconocida cantante de rock alternativo.

Este anuncio sorpresa marca una nueva era en la agrupación, tras su momentánea para luego del suicidio de quien era el líder de la banda, Chester Bennington, en 2017.

Según detalla el portal Live Nation, los otros cuatro integrantes de Linkin Park se unieron más en los últimos años y fueron conociendo más amigos.

En esos encuentros “encontraron una afinidad especial” con Emily Armstrong, del grupo Dead Sara, y con el baterista Colin Brittain.

Ambos formarán parte de la próxima gira.

La gira ‘From Zero World Tour‘ empezará en Los Ángeles (California), el 11 de septiembre y continuará por Nueva York el 16.

Después, la banda saltará hacia Europa para tocar en Hamburgo, el 22, y en Londres, el 24.

Linkin Park viajará a Corea del Sur para presentarse en Seúl el 28, y luego en Bogotá, Colombia, el 11 de noviembre.

#FromZero World Tour kicks of next week in Los Angeles. For list of tour dates and on-sale info visit https://t.co/81TjG5cyAZ. pic.twitter.com/WOU16Ggfqc