Muere Michael Lang, cocreador del festival de Woodstock

El empresario musical Michael Lang, uno de los creadores del histórico festival de Woodstock en 1969, falleció ayer, sábado 8 de enero del 2022, a los 77 años tras una breve enfermedad, anunció este domingo su representante Michael Pagnotta.



Lang murió en una clínica para tratamiento de cáncer de Nueva York como consecuencia de un linfoma poco común, según varios medios.



Lang fue junto a Artie Kornfeld, Joel Rosenman y John P. Roberts la mente detrás de Woodstock, el festival que a finales de los 60 reunió a más de 400 000 personas en una granja de Bethel (Nueva York) para escuchar a artistas como Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, Jefferson Airplane o Santana.



La cita, que se presentó como “Tres días de paz y música“, está considerada como uno de los eventos musicales más importantes de la historia moderna.



En una entrevista con la revista Rolling Stone en 2009, Lang aseguraba que Woodstock fue un “momento de esperanza” en una época muy oscura para Estados Unidos, marcada por la guerra de Vietnam, la falta de respuestas del Gobierno y muchos problemas de derechos humanos.

