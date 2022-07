Mía Terán se reinventa entre ritmos urbanos

Mía Terán y Mariana Gómez colaboran en el nuevo sencillo Fui yo, interpretado como un pop urbano. Foto: cortesía Mía Terán

Redacción Tendencias (I)

Mía Terán presenta Fui yo, el segundo sencillo de su nueva etapa musical que se reinventa entre ritmos urbanos. El tema lanzado en plataformas digitales es interpretado junto con la actriz y cantante colombiana Mariana Gómez.

Una canción para enfrentar tabúes

Fui yo es una canción que habla de una mujer que toma el control de la situación y a partir de la confianza en sí misma está dispuesta a tomar la iniciativa para iniciar una charla, un baile, una relación…

“Habla de cómo las mujeres tenemos el mismo derecho y la libertad de dar el primer paso e iniciar el acercamiento con un hombre”, dice la artista ecuatoriana.

A partir de una canción compuesta entre Mía Terán, Mariana Gomez, Illy Wonder, Dark Lion, Amuna y Aeme, las intérpretes quieren hacer frente a los estereotipos endosados a las mujeres que tienen una actitud más frontal con respecto a las relaciones.

El tema producido en Medellín por Illy Wonder, ya suena en las principales plataformas musicales y también se promociona con un video estrenado en el canal oficial de Mía Terán en YouTube.

Unidas por la actuación y la música

La colaboración entre Mía Terán y Mariana Gómez surge de una larga relación de amistad entre las artistas. Mia y Mariana se conocieron en el 2012 en New York, mientras estudiaban teatro musical en el New York Film Academy.

Además de su vocación musical la ecuatoriana y la colombiana también comparten el mismo interés por la actuación.

Nacida en Medellín, Mariana ha participado en producciones como ‘Loquito por ti’, ‘La reina del Flow’ y la telenovela ‘Arelys Henao: canto para no llorar’.

Como parte del clan Terán, Mía creció rodeada de un ambiente artístico que la llevó a incursionar en el teatro, la música y el cine.

Sobre las tablas le ha dado vida a María Magdalena en ‘Jesucristo Superstar’, también participó como corista en ‘Cepeda en tablas’, así como en la miniserie ‘Bolívar’. Ahora es parte del elenco de la película ecuatoriana ‘Amor en tiempos de ‘like’’, que se estrenará próximamente.

Desde que se conocieron compartieron logros y momentos difíciles que las unieron y afianzaron una amistad que ha quedado plasmada en este nuevo proyecto musical.

“Siempre hemos soñado con hacer algo juntas y aunque no sabíamos hacia dónde nos iba a llevar la vida hasta que finalmente la vida quiso que sea una canción”, dice Terán.

Un nuevo territorio musical

En sus primeras incursiones en la música, la potente voz de Mía Terán llevó sonaba en baladas de rock y blues.

Para este 2022, la artista ecuatoriana ha decidido darle un giro completamente nuevo a su carrera musical y se suma a la tendencia musical del pop urbano.

“Hice una pausa musical desde el 2017 en la que inicié una transición hacia el urbano”, cuenta Mía.

Ese tránsito, dice la artista, ha sido todo un reto que implicó cambiar su forma de componer, pero también de cantar.

“El pop urbano usa un lenguaje coloquial y un fraseo más rápido, pero eso no lo hace más fácil. En el canto es otro estilo que me saca de mi zona de confort y ha sido maravilloso aprender a interpretar otro género musical, que me ha vuelto más versátil como artista”, asegura.

Un nuevo comienzo musical

De ese proceso surge su primer sencillo en el pop urbano titulado Háblame claro. “Decidí hacer esta transición porque amo el género. Como millennial vi nacer el reguetón y crecí escuchando y bailado Don Omar, Ivy Queen, Daddy Yankee”, explica, aunque asegura que siempre tendrá un lugar especial reservado para el rock.

A punto de rebasar la barrera de los 30, Mía se siente más confiada que nunca de su talento y su potencial. Ese cambio interno también se refleja en la imagen de una artista más confiada, que se acepta con sus defectos y virtudes.

En los ritmos urbanos, Terán ha encontrado una nueva forma de libertad que le permite hacer lo que más le gusta: cantar, actuar y bailar.

Una muestra de ese performance es lo que ofrece con el lanzamiento del nuevo sencillo Fui yo.