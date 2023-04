¿Qué dijo Maribel Guardia sobre una nueva relación de su nuera?

Maribel Guardia habla sobre su nieto y su nuera. Foto: Instagram @maribelguardia

Carolina Vasco (I)

Maribel Guardia habló sobre su nuera Imelda Garza Tuñón, tras cumplirse dos semanas de la muerte de su hijo, Julián Figueroa. A su llegada a un teatro de México para interpretar su obra 'Lagunilla mi barrio', contó detalles.

De acuerdo con el portal digital univision.com, la presentadora se refirió a la posibilidad de que la joven cantante e influencer se case con otro hombre, tras la muerte del joven cantante Julián Figueroa.

"En algún momento, mi preciosa Imelda yo sé que va a tener que rehacer su vida", dijo, según declaraciones publicadas en el diario El Universal.

"Es una niña muy guapa, muy joven, y sé también que mi nieto -que no quisiera desprenderme de él- en algún momento voy a tener que hacerlo", admitió Guardia.

Tras la repentina partida de su único hijo Maribel intenta superar el dolor. "Le pido a Dios que me dé valor para entender todas esas fases que una tiene que entender".

Cuida a su nuera

Maribel Guardia, cantante costarricense, reconoció que se hará cargo del bienestar de su nuera. "Mi nuera, que la adoro, porque es una niña que mientras esté en mi tutela, la voy a cuidar y la voy a amar", dijo.

"Me preocupo cuando come, para que coma bien, porque luego no come bien y yo le digo tienes que comer y me siento con ella a que coma", comentó refiriédose a la viuda de Julián Figueroa.

Posteriormente, Guardia habló sobre sus sentimientos con su nuera. "La quiero mucho y le pido a Dios para que dirija sus pasos".

La historia de amor entre Julián Figueroa e Imelda Garza inició cuando eran muy jóvenes. Ambos tenían 16 y 18 años, respectivamente, según diario de El Universal.

