Lorna Cepeda, ‘la peliteñida’, viene a Ecuador para presentaciones de comedia

La actriz colombiana Lorna Cepeda, que interpretó a ‘la peliteñida’ en ‘Yo soy Betty la fea’, llegó a Ecuador para presentar su monólogo ‘Naturalmente rubia’. Foto: cortesía Lorna Cepeda

Fernando Criollo. (I)

Lorna Cepeda, la actriz que popularizó el personaje de ‘la peliteñida’ de ‘Yo soy Betty la fea’ estará de visita en Ecuador para presentar su más reciente proyecto escénico.

‘Naturalmente rubia’ es el título del unipersonal con tintes de ‘stand up’ que la colombiana presentará en tres ciudades del país.

“Es una puesta en escena donde voy a contar muchas cosas mías y vamos a acabar con este estereotipo que llevan las rubias, porque vamos a ver a una mujer real y una rubia natural en escena”, dice la actriz con una sonrisa deslumbrante en una conferencia virtual con este Diario.

Una rubia con talento

Cepeda comenzó su carrera artística como modelo. En 1997 dio el salto a la televisión y obtuvo su primer papel como actriz en la serie ‘Padres e hijos’. También fue parte del elenco en ‘Amas de casa desesperadas’ y en la comedia ‘Casado con hijos’.

Además, hizo una breve aparición en la producción ecuatoriana ‘Tres familias’. “Estaba grabando otra cosa en Bogotá y pedí permiso para participar brevemente en ‘Tres Familias’ y me pude reencontrar con Erika Vélez y me pareció una producción muy chévere”, asegura.

También ha puesto su talento al servicio del teatro en obras como ‘Estado civil: infiel’ o ‘Diez reglas para no matar a su marido’.

El cine tampoco le resulta ajeno y ha participado en largometrajes como ‘El que se enamora pierde’, escrita y dirigida por Fernando Ayllón y actualmente disponible en Netflix.

Sin embargo, el papel que más reconocimiento le ha dado es el de Patricia Fernández, ‘la peliteñida’ en la telenovela ‘Yo soy Betty la fea’, a la que también ha interpretado en el teatro.

A diferencia de su personaje que estudió “seis semestres de finanzas en la San Marino”, cursó Psicología y se ha perfeccionado en la actuación.

Una vida exigente, incluso para una rubia

Cepeda es consciente de los estereotipos de poco brillantes o las ventajas de la apariencia para las rubias. En lugar de atormentarse por eso, ha hecho del estereotipo una fuente de inspiración para la comedia.

“Para dejar atrás el estereotipo, primero hay que hacer las cosas con pasión, aceptar los fracasos y verlos como una enseñanza para aprender de ellos. Segundo tener la disciplina suficiente y amar mucho tu profesión. Y lo más importante es tener metas a corto y largo plazo”, cuenta la actriz como claves de su éxito personal y profesional.

En 20 años y pico de trayectoria, asegura que la actuación es “un oficio donde se pone a prueba todo, sobre todo el ego. Por eso es importante tener los pies en la tierra y la mirada en lo más alto. Buscar tu propia identidad y ser honesta conmigo misma”.

Admite que la comedia ocupa una parte muy importante en su vida porque le “encanta que la gente se divierta”.

Una comedia personal

‘Naturalmente rubia’ es una comedia con tintes de ‘stand up’, dirigida por Juan Ricardo Gómez. Una pieza que desarrolla una serie de situaciones cómicas que se van enlazando con las experiencias de vida de la propia actriz. También es una comedia acerca del amor, la tolerancia y el respeto entre las personas.

“En esta comedia me expongo mucho a nivel personal. Siempre he dicho que las tragedias son lo más chistoso que hay, siempre que se tomen con una actitud positiva. Además, en esta obra me doy el lujo de molestar mucho a la gente”, comenta.

El primer show de esta gira por Ecuador se presenta el jueves 19 de mayo en el Teatro Pumapungo, en Cuenca. La segunda presentación es el viernes 20, en el Teatro Bolívar de Quito. La última será el sábado 21 en el Club Bellavista de Portoviejo. Las entradas están a la venta en la plataforma Meet2go.