Leslie Shaw habla sobre polémica con Thalía y Tommy Mottola

Leslie Shaw, quien según la prensa mexicana es la tercera en discordia en la relación entre Thalía y Tommy Mottola, habló en un programa de farándula del Perú.

Al ser consultada por la conductora del programa 'Magaly TV' si tiene alguna relación amorosa con Mottola, la cantante de 33 años aseguró que 'nunca lo ha conocido'.

"Nunca lo he visto. Yo he ido a varios eventos de la disquera y he conocido a Emilio Estefan, a Juanes y a un montón de gente, pero a él nunca en mi vida", dijo.

Shaw comentó que incluso el rumor de separación, en el que está involucrada, le sorprendió al igual que a su familia. Recuerda que su padre se enteró del escándalo a través de las redes sociales y le dijo "'qué guardadito te lo tenías'".

La también modelo aseguró en la entrevista que no sabe de dónde salió el rumor que la vinculó sentimentalmente con el esposo de Thalía y se la culpaba de una supuesta crisis matrimonial de la pareja.

"Todos los matrimonios tienen sus crisis, nada es perfecto", agregó, y se preguntó "¿yo qué tengo que ver? "Yo nunca lo he conocido en persona", insistió sobre Mottola.

Leslie Shaw también habló sobre la cantante mexicana y dijo que "es superlinda" y que ambas comentan sus fotos en redes y así empezaron a conversar.

¿Separación a la vista?

La cantante mexicana de 51 años está casada hace 22 años con el empresario Tommy Mottola, de 74 años, convirtiéndose en una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo.

Sin embargo, en los últimos días medios de comunicación de México y Estados Unidos han hablado de una posible infidelidad de Mottola que habría llevado a Thalía a tomar la decisión de dar por terminada su relación.

De acuerdo con las revistas del espectáculo, el productor habría tenido un romance con Leslie Shaw, de 33 años.

Shaw es cantante, modelo y actriz, de hecho, representó a Perú en Viña del Mar en 2011 y ha sido la primera peruana en haber logrado un reconocimiento por parte de Heat Latin Music.

Los rumores se han incrementado -frente a su posible separación- ya que la protagonista de 'Marimar' dejó de publicar fotos junto a Mottola desde diciembre del 2022.

La última publicación de la mexicana -en redes- fue en diciembre, el día que cumplió 22 años de casada con Motttola.

“Mi amor, te amo profundamente, te admiro, celebro tu vida. Amo tu forma de ser, inagotable, creativo, imparable. Amo tu compromiso para con nuestra familia, tu amor por mí. ¡Dios te bendiga amor mío y por muchos años más de felicidad! Feliz aniversario de bodas”, le escribió Thalía a su esposo, sin que este le respondiera a través de sus redes.

