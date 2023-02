El tema más sensual de Karol G y Romeo Santos causa sensación entre los fans

La cantante colombiana Karol G, en una fotografía de archivo. Foto: EFE

X Si Volvemos. Así se llama la canción más sensual de la colombiana Karol G. La interpreta junto a Romeo Santos, el 'Rey de la Bachata'. Se trata de un nuevo éxito, pues en un solo día sumó 5,7 millones de visualizaciones. Los comentarios, a favor, aumentan a medida que pasan los minutos.

X Si Volvemos forma parte de su disco titulado 'Mañana será bonito'. Todavía no hay fecha de lanzamiento, pero con ese abreboca Karol G mantiene en expectativa a sus seguidores.

Los fans también esperan el video oficial de la canción, pues en la cuenta oficial de YouTube de la colombiana el tema avanza sobre una imagen estática; ahí, Karol G luce un bikini de color blanco.

X Si Volvemos

"Uniendo a ambos artistas por primera vez, la canción cuenta la apasionante y sensual historia del final de una relación", explicó la productora Universal en un comunicado, tras la publicación de la canción.

Así, con voz sensual, la paisa canta: "No borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos" o "Vamo' a hacerlo por última vez, bebé, que en el amor no, pero en la cama nos entendemos", acompañada de un Romeo que le da un toque de bachata, pero que no le hace perder la esencia de "perreo lento".

"Da vida a una noche cautivadora en la cama donde una pareja admite su innegable química sexual a la vez que aceptan que no están destinados a estar juntos", señaló el comunicado.

La canción, que llega después de Provenza y Gatúbela, está compuesta por los dos artistas, junto a Kevyn Mauricio Cruz, y producido por Ovy On The Drums, el productor de confianza de Karol G.

