En subasta la casa familiar de John Lennon en Liverpool

John Lennon, fundador de The Beatles fue asesinado el 8 de diciembre de 1980. Foto: Diario El Tiempo Colombia

John Lennon vivió muchos años con su tía 'Mimi'. Pero nunca dejó de visitar la casa de su madre, a pocas cuadras, ubicada en Blomfield Road, en Liverpol.

La tía solía llamar "La casa del pecado" a ese lugar donde Julia, Madre de Lenon vivía con su esposo John 'Bobby' Dykins y sus hijas, casa que habitó desde 1958 hasta su muerte en 1958.

Es una casa de tres habitaciones. Los historiadores musicales y los verdaderos fanáticos de The Beatles la consideran un lugar de vital importancia en el desarrollo musical no solo de Johnn Lennon sino de su coequipero en la popular banda inglesa, Paul McCartney.

Esto se debe a que el inmueble se convirtió en la sede de ensayos del primer grupo conformado por ambas leyendas de la música. Allí ensayaba The Quarrymen con total libertad, sin preocuparse por las quejas por el ruido que hacían.

Además de Julia, allí vivieron las hermanas de Lennon: Julia Baird y Jacqueline Dykins. Aunque Lennon vivía con su tía 'Mimi', visitaba la casa familiar constantemente.

En el libro 'Imagine This', la hermana del artista -Julia Baird- afirmó que no olvidaría nunca "las hilarantes sesiones de improvisación en el baño", que compartían los entonces futuros músicos.

La hermana describía que ese baño era "probablemente uno de los más pequeños de Gran Bretaña" y aún así, John, Paul, George Harrison, Pete Shotton, Ivan Vaughan, su madre y algunas otras personas se acomodaban en ese espacio. "Trataban de encontrar un lugar par sentarse -escribió Baird-. Era un acto de comedia".

"Estaban metidos en la bañera, sentados en la parte superior del asiento del baño, apoyados contra el lavabo, en cuclillas en el suelo y parados con una pierna en el borde de la bañera para sostener una guitarra -describía Baird- Incluso cerrar la puerta fue una hazaña. A veces se prolongaron durante horas, dejando pasar todas esas melodías ahora clásicas como Maggie May, Besame Mucho, Alleycat y el tema musical de The Third Man".

La casa de subastas describió la casa como un hito entre los fanáticos de la agrupación. "Vimos interés en nuestra reciente venta de la casa de infancia de George Harrison y esperamos una atención mayor en esta propiedad", afirmó Paul Fairweather, de Omega Auctions.

La venta, que recibirá ofertas solamente en línea, se dará por finalizada el 26 de septiembre de 2022.