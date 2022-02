Jennifer Aniston cumple 53 años; un repaso a su vida

Redacción Elcomercio.com

La actriz estadounidense Jennifer Aniston cumple 53 años este viernes 11 de febrero del 2022. Hija de los actores John Aniston y Nancy Dow nació en 1969 en Nueva York, EE.UU.

Según publica el medio ABC su infancia estuvo marcada por varias adversidades, entre ellas los problemas en la escuela y la separación de sus padres cuando ella tenía 10 años.

Con un precedente de actuación en la familia Aniston también decidió enrumbarse en la carrera de las interpretaciones. Estudió en la New York’s High School of the Performing Arts y en 1990 realizo su gran debut en la película ‘Camp Cucamonga’.

El éxito en ‘Friends’

Luego tuvo otras apariciones sin mucho renombre hasta que en 1994 protagonizaría a Rachel Green en la conocida serie televisa ‘Friends’. Su actuación le valdría un Grammy en el 2000. Este papel marcó un hito en la carrera de la actriz.

Luego protagonizaría como actriz principal otras películas como ‘Una esposa de mentira’, ‘Misterio a bordo’, ‘Viviendo con mi ex’, ‘El caza recompensas’, entre otras.

En el ámbito amoroso Aniston pasó por tres divorcios. El que más revuelo generó en el mundo del espectáculo fue su separación con Brad Pitt, con quien se casó en el 2000 y mantuvo una relación de cinco años.

Pitt se terminaría enamorando de Angelina Jolie después de que compartieran sendos papeles en la película ‘Mr. y Mrs. Smith’.