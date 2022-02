Netflix e Iberoamérica destacan entre las nominaciones al Oscar 2022

Fernando Criollo. (I)

La espera terminó y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood reveló la lista de nominados para la edición número 94 de los premios Oscar.

La producción original de Netflix, ‘The Power of Dog’ (‘El poder del perro’) encabeza la lista de nominaciones e Iberoamérica gana mayor presencia con nominaciones en distintas categorías.

Aún en el contexto de la pandemia, la Academia recurrió a la virtualidad para compartir el anuncio con el público a través de un programa que se transmitió en vivo este martes 8 de febrero a través de la página web y redes sociales de la organización.

La actriz protagonista de la serie ‘Black-ish’ Tracee Ellis Ross y el actor y comediante Leslie Jordan fueron los anfitriones de la presentación. Ambos se conectaron mediante teleconferencia para revelar los nombres de los 125 nominados en las 23 categorías de esta edición. Cinéfilos, bomberos, estudiantes y otros invitados se sumaron a la transmisión desde distintas locaciones para anunciar ciertas categorías.

Netflix lidera las nominaciones

Netflix vuelve a marcar la diferencia entre los estudios con el mayor número de producciones en competencia, con cuatro producciones: ‘The Power of the Dog’, ‘Don’t Look Up’, ‘The Lost Daughter’ y ‘Tick, tick… boom’.

Entre estas, ‘The Power of the Dog’ se pone a la cabeza sumando 12 nominaciones, incluyendo Mejor película, dirección (Jane Campion), actor (Benedict Cumberbatch), actor de reparto (Jesse Plemons y Kodi Smit-MCPhee), actriz de reparto (Kirsten Dunst), entre otras.

En número de nominaciones también se perfilan como favoritas el ‘remake’ de ciencia ficción ‘Dune’ (10), el drama biográfico ‘Belfast’ (7) y el drama musical ‘West Side Story’ (7), cintas que retomaron el habitual circuito de exhibición en festivales y salas de cine antes de optar directamente por el ‘streaming’.

Iberoamérica se destaca

La organización encargada del evento también avanza en el cambio de visión con políticas enfocadas en la diversidad y equidad, que han sido una demanda constante por parte de la audiencia y los profesionales involucrados en la industria.

En ese contexto, Iberoamérica alcanza una mayor representatividad con nominaciones en distintas categorías.

El dos veces ganador del Oscar, Guillermo del Toro puso su nueva película ‘Nightmare Alley’ en competencia por cuatro estatuillas en los apartados de película del año, diseño de producción, vestuario y fotografía.

Penélope Cruz y Javier Bardem también celebraron como pareja sus respectivas nominaciones como Mejor actriz por ‘Madres paralelas’ y como Mejor actor por ‘Being the Ricardos’.

“Cuando dijeron los nombres de las actrices él empezó a gritar y yo me caí al suelo directamente y me pasé hora y media llorando”, comentó la ganadora del Oscar que ahora suma su tercera nominación en una entrevista para EFE.

“Estoy muy contento por lo de Penélope. Lo mío no habría tenido sentido sin lo suyo”, dijo por su parte el intérprete que también tiene un Oscar y tres nominaciones en su carrera.

Desde España se suman las nominaciones de Alberto Iglesias por la banda sonora de ‘Madres paralelas’ y Alberto Mielgo por el cortometraje ‘The Windshield Wipe’.

Por América Latina se destaca lo logrado por ‘Encanto’. La cinta animada de Walt Disney que retrata a la familia Madrigal en un pueblo mágico de Colombia obtuvo tres nominaciones en película animada, banda sonora y canción original con el tema Dos oruguitas.

“Colombia estamos nominados al Oscar” escribió Sebastián Yatra en su cuenta de Instagram en la que publicó un video en el que aparece emocionado por la nominación del tema compuesto por el músico de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda e interpretado por el cantante colombiano.

Entre los nominados también hay producciones como ‘Bestia’, del chileno Hugo Covarrubias en cortometraje animado y ‘Raya y el último dragón’ del mexicano Carlos López Estrada en película animada.

Después de tres ediciones incluyendo una ceremonia realizada en medio de la pandemia, la Academia de Hollywood anunció que los premios Oscar volverán a tener anfitrión para este 2022. La organización aún no revela el nombre del nuevo presentador. Lo que está confirmado es que la ceremonia de premiación se realizará el 27 de marzo desde el teatro Dolby de Los Ángeles y será televisada en vivo por ABC y en más de 200 territorios en todo el mundo.