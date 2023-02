Hulk Hogan no siente sus piernas, ¿cuál es su estado de salud?

El luchador Hulk Hogan se encuentra con problemas en sus piernas. Foto: Internet

La leyenda de la lucha libre, el estadounidense Hulk Hogan, tiene problemas de salud a sus 69 años, así lo han difundido los medios de comunicación el martes 31 de enero de 2023.

Hogan trascendió como una estrella de la World Wrestling Entertainment o WWE, así como actor y empresario estadounidense, que alcanzó la fama en los 80s.

La noticia se conoció por el exluchador Kurt Angle, quien desveló en su podcast la situación en la que se encuentra la leyenda de la WWE tras sus pasos por quirófano.

¿Cuál es el estado de Hulk Hogan?

Según Angle, su amigo y exluchador de la WWE, a Hogan “le cortaron los nervios de la parte inferior del cuerpo, no puede sentir la parte inferior de su cuerpo".

Además, indicó que "no tiene ningún dolor, no tiene nada en absoluto, no puede sentir nada, así que ahora no puede sentir sus piernas... tiene que caminar con un bastón, lo cual es, ya sabes, eso es bastante serio”.

De manera extraoficial, trascendió que la intervención quirúrgica consistió en extirpar varios nervios de la espalda, pero se desconoce cuál era el fin de la operación.

No se descarta que se trate de una secuela por todos sus años como luchador, de hecho Angle expuso que “puso su corazón y su alma en el negocio y se lo comió. Él es el nombre y la cara de la compañía. Es el tipo que revolucionó la lucha libre profesional. Tengo mucho respeto por él”.

Mediáticamente, se conoce que Hulk Hogan tiene unas 25 cirugías en distintas partes del cuerpo.

