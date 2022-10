Comparan a Luis Fonsi con personaje de 'House of the Dragon'

Los seguidores de la serie resaltaron el parecido físico que tiene el cantante con Ser Criston. Foto: Instagram @luisfonsi y HBO

La exitosa serie de ‘House of the Dragon’ de HBO está por terminar su primera temporada. El último episodio se estrenará este domingo 23 de octubre, en la plataforma de streaming HBO Max. Mientras llega ese día, los seguidores de la serie han creado teorías y memes de lo que se vendrá en redes sociales.

Además, cada vez que se estrena un capítulo los internautas comentan y reaccionan a las diversas situaciones y giros que suceden en la trama. En uno de los últimos capítulos uno de los personajes que se ha ganado el odio de los seguidores es Ser Criston Cole, el lord comandante de la Guardia Real de King’s Landing, quien es interpretado por el actor británico Fabien Frankel.

Una usuaria de Twitter y seguidora de la serie expresó su odio hacia este personaje de una forma muy divertida, que involucra al cantante puertorriqueño Luis Fonsi. Identificada como @Allison92830325 escribió “Cómo te odio, Luis Fonsi”, haciendo referencia al parecido físico que tiene el personaje con el intérprete de Despacito.

Fonsi, siguiendo la misma línea de humor, le respondió: “Cuando me quito mi armadura, soy buena gente”, junto con el emoji de una cara guiñando un ojo.

El comentario del cantante cuenta con más de 55 mil me gusta y cuatro mil comentarios. “¿Cómo se quita la armadura Luis Fonsi? Despacito”, escribió un usuario haciendo referencia a la exitosa canción del cantante.

En cambio, otros internautas no fueron tan amables y recordaron la expareja del intérprete de No me doy por vencido, Adamari López. “Es gracioso porque en el fondo te tenemos rencor”, “Adamari López no diría lo mismo”, sentenciaron.

