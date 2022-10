Rostro de Harry Potter será acuñado en monedas en Reino Unido

Reino Unido decidió poner el rostro de Harry Potter en monedas por el 25 aniversario de la serie.

La información fue difundida por Royal Mint el jueves, 20 de octubre de 2022. El organismo británico es el encargado de imprimir las monedas y billetes.

La serie de monedas constará de cuatro piezas que incluyen el retrato de Harry Potter, así como el tren de Howarts Express, el profesor Albus Dumbledore y la escuela de brujos Howarts.

Según Royal Mint, el diseño de las piezas tendrá un efecto óptico que imita al impacto de una “rayo” cuando se las hace girar frente a la luz.

Para esto se utilizó un láser de última generación que le da una característica mágica. También servirá como medida de seguridad y autenticación de las monedas.

Harry is here! ⚡ We have made a spellbinding 50p to celebrate 25 years of #HarryPotter and the Philosopher’s Stone by @jk_rowling. Wand(er) over to our website to get yours! 🪄✨ https://t.co/j0rSQ3eHXi @wizardingworld pic.twitter.com/58hf8XjOu0