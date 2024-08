La fanaticada de la icónica banda de britpop Oasis no sale de su asombro tras el anuncio de este martes 27 de agosto de 2024, en el que los hermanos Noel y Liam Gallagher, las caras visibles y el alma de Oasis, tal parece han dejado atrás un distanciamiento de 15 años para reencontrarse.

Más noticias

Después de gran expectación, los Gallagher anunciaron la gira Oasis Live 2025, que arrancará en el estadio del Principado de Cardiff, en Gales, el 4 de julio del próximo año, para continuar en Mánchester, Londres, Edimburgo y Dublín.

Considerada la banda británica más importante de los últimos 30 años, Oasis tiene una historia de éxitos y peleas.

Los inicios de Oasis

Oasis, la banda británica que definió una era del britpop, se formó en Manchester en 1991. Originalmente conocida como The Rain, la agrupación cambió su nombre cuando Liam Gallagher se unió como vocalista.

La alineación inicial incluía a Paul Arthurs, Paul McGuigan y Tony McCarroll. Noel Gallagher, hermano mayor de Liam, se unió poco después como guitarrista principal y compositor, lo que consolidó la formación clásica de la banda.

Éxito temprano y la dinámica entre los hermanos Gallagher

Desde sus inicios, Oasis se destacó por su sonido distintivo y su actitud desafiante. Su álbum debut, ‘Definitely Maybe’ (1994), fue un éxito inmediato, seguido por ‘(What’s the Story) Morning Glory?’ (1995), que los catapultó a la fama mundial. Sin embargo, la relación entre los hermanos Gallagher siempre fue tumultuosa, marcada por constantes peleas y desacuerdos.

Conflictos públicos y tensiones crecientes

La tensión entre Liam y Noel Gallagher no era un secreto. Las peleas entre ellos eran frecuentes y a menudo se desarrollaban en público.

Una de las primeras grandes disputas ocurrió en 1994, cuando Liam golpeó a Noel con un tamborín durante una presentación en Los Ángeles. Este incidente fue solo el comienzo de una serie de conflictos que se intensificarían con el tiempo, según recoge Telecinco.

La fractura durante la grabación de ‘Standing on the Shoulder of Giants’

En 2000, durante la grabación del álbum ‘Standing on the Shoulder of Giants’, Liam sugirió que Noel no era el verdadero padre de su hija, Anäis. Este comentario hiriente llevó a una pelea física entre los hermanos, y Noel abandonó temporalmente la banda. Aunque regresó poco después, la relación entre ellos nunca se recuperó por completo, a decir de TN.

La ruptura definitiva en el Rock en Seine 2009

La ruptura definitiva se desató en el festival Rock en Seine tras una violenta pelea. Foto: Reddit.

La ruptura definitiva de Oasis ocurrió en 2009, en el festival Rock en Seine en París. Horas antes de subir al escenario, Liam y Noel tuvieron una violenta pelea en el ‘backstage’. Noel rompió una de las guitarras de Liam. La situación se salió de control, y Noel anunció su salida de la banda, al declarar que no podía seguir trabajando con su hermano, según recoge RockFM.

Impacto de la separación y legado musical

El anuncio de la separación de Oasis fue un ‘shock’ para los fans. Un representante del festival Rock en Seine subió al escenario y comunicó al público que la banda ya no existía. La noticia se difundió rápidamente, y los medios de comunicación de todo el mundo cubrieron la ruptura de una de las bandas más influyentes del britpop, según Diario de la Américas.

La música de Oasis sigue viva

A pesar de la separación, la música de Oasis sigue siendo relevante. Canciones como Wonderwall, Don’t Look Back in Anger y Champagne Supernova continúan siendo himnos para varias generaciones. Los hermanos Gallagher han seguido carreras solistas exitosas.

La historia de Oasis es un testimonio de la complejidad de las relaciones humanas y el impacto duradero de la música. A pesar de las peleas y la separación, la banda ha dejado una huella imborrable en la historia del rock. La esperada reunión en 2025 podría ser el capítulo final de una saga llena de altibajos, pero también de momentos inolvidables.