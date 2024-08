Los rumores sobre el regreso de la banda británica Oasis tras 15 años de separación han generado gran expectativa los últimos días.

Los hermanos Gallagher podrían reunirse y estarían por anunciar una serie de conciertos para emoción de sus fans. La separación de la banda en 2009, tras un enfrentamiento físico entre Noel y Liam, marcó el fin de una era dorada del Britpop. La noticia oficial se espera para el 27 de agosto de 2024.

Rumores de una reunión

Según La Vanguardia, los hermanos Gallagher podrían volver a los escenarios tras un enigmático mensaje publicado en la cuenta oficial de la banda en Instagram. El mensaje, “27.08.24, 8am”, se interpretó como un anuncio inminente del esperado retorno.

El rotativo británico The Sunday Times, citado por La Vanguardia, informó que Oasis, la icónica banda de pop británico, estaría a poco de su regreso a la música con conciertos multitudinarios en Londres y Manchester para 2025. Según el medio, los hermanos Gallagher ya habrían acordado 10 presentaciones en el estadio de Wembley.

Liam Gallagher avivó los rumores al responder en X: “Nos vemos en primera fila”. Sin embargo, en otro mensaje negó haber escuchado algo sobre el tema. A pesar de la confusión, se espera que el anuncio oficial llegue este martes 27 de agosto de 2024, una fecha significativa que marca 15 años desde la separación de Oasis.

Motivos de la separación de Oasis

La separación de Oasis en 2009 es una de las historias más legendarias del Britpop. El 28 de agosto de ese año, en París, se produjo un enfrentamiento final entre Noel y Liam Gallagher durante el festival Rock en Seine, según recoge Infobae. Una discusión se convirtió en una pelea física, y Noel decidió abandonar la banda para siempre. “No pude soportarlo más. Liam rompió mi guitarra favorita, y eso fue el final”, confesó Noel en 2010, citado por el medio.

La rivalidad entre los hermanos Gallagher se remonta a su infancia en Manchester y se intensificó a lo largo de los años. Durante la gira americana de 1994, Liam golpeó a Noel con una pandereta en pleno escenario, lo que provocó que Noel abandonara temporalmente la gira.

En 1995, durante la grabación de su segundo álbum, Noel golpeó a Liam con un palo de críquet, lo que reflejó una dinámica compleja pero también creativa. “Siempre hemos sido como el agua y el aceite”, comentó Noel a Rolling Stone en 2009.

Biografía de Oasis

Oasis, formada en Manchester en 1991, a decir de Fnac, comenzó bajo el nombre de The Rain con Chris Hutton, Paul Arthurs, Paul McGuigan y Daniel Alexander. La banda se transformó con la llegada de Liam Gallagher como vocalista principal y Noel Gallagher como compositor y guitarrista principal. Este cambio marcó el inicio de una de las leyendas del rock en inglés.

En 1994, lanzaron su primer sencillo, Supersonic, del álbum ‘Definitely Maybe’, que, aunque no dominó los rankings, se convirtió en un himno para la banda. Su tercer sencillo, Live Forever, catapultó a Oasis a la fama mundial, siendo considerado un himno generacional y elegida como la mejor canción británica de todos los tiempos.

A medida que Oasis alcanzaba el estrellato, las tensiones internas crecían, especialmente entre los hermanos Gallagher. La banda continuó su carrera con éxito, lanzó álbumes icónicos como ‘(What’s the Story) Morning Glory?’, que incluye el famoso Wonderwall y Champagne Supernova’. La banda también lanzó otros álbumes notables a lo largo de su carrera, como ‘Be Here Now’ y ‘Standing on the Shoulder of Giants’, hasta su último trabajo en 2008.