Recordado por su papel en la saga ‘Harry Potter’, el pasado domingo 16 de junio de 2024, este actor se llevó uno de los máximos galardones del teatro estadounidense por su destacada actuación en el musical ‘Merrily We Roll Along’ de Stephen Sondheim.

El actor emocionó al público al recibir su primer premio en Broadway como Mejor Actor de Reparto. Visiblemente conmovido, agradeció a sus colegas y describió la experiencia como una de las más gratificantes de su carrera teatral.

Los Premios Tony celebran los mayores logros en el teatro estadounidense, especialmente en obras estrenadas en Broadway, Nueva York.

Considerados equivalentes a los Oscar en cine y los Grammy en música, los Tony son los más altos honores teatrales en Estados Unidos, junto al Premio Laurence Olivier en el Reino Unido y el Premio Molière en Francia.

Daniel Radcliffe, reconocido por su papel en ‘Harry Potter’, ha consolidado su carrera teatral al ganar su primer Premio Tony como Mejor Actor de Reparto en el musical.

Según Clarín, Radcliffe impresionó con su actuación en la reposición de esta aclamada obra, lo que marca un hito significativo tras cinco espectáculos en Broadway.

Según Europa FM, Daniel Radcliffe expresó emocionado sus sentimientos al recibir su primer Premio Tony.

Visiblemente conmovido subió al escenario para agradecer a todos los profesionales involucrados en la obra.

En su discurso incluyó a su coprotagonista Jonathan Groff, quien también fue premiado.

A sus 34 años, Radcliffe describió su participación en ‘Merrily We Roll Along’ como una de las mejores experiencias de su vida, al dejar en claro el profundo impacto que la obra y su equipo tuvieron en él.

“I will never have it this good again.” – Tony Award winner Daniel Radcliffe on his Merrily We Roll Along co-stars Lindsay Mendez and Jonathan Groff pic.twitter.com/Okb46WUGOl