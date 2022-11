Video de Shakira con aparente gesto obsceno hacia Piqué se viraliza en Internet

Shakira y Piqué vuelven a sacudir las redes sociales. Después de unas semanas en las que la famosa expareja había dejado de ser centro de atenciones, un nuevo video hace que resurja la conversación: durante un partido de béisbol de los hijos de la pareja se ve a Shakira haciendo lo que podría ser interpretado como un gesto obsceno.

Milan Piqué, de nueve años, y Sasha Piqué, de once años, son los dos hijos que Shakira y Gerard Piqué tuvieron tras más de una década de relación. Este amor terminó después de que se hiciera pública la infidelidad del futbolista con Clara Chía Martí, una joven también española.

Ambas partes llevaron la separación de formas distintas; mientras Piqué empezó a mostrarse públicamente con su nueva novia, Shakira publicó varias canciones que podrían hacer referencia a su relación, sobre todo el último sencillo, Monotonía, que ya tiene más de 111 millones de visualizaciones en YouTube y en el que la cantante muestra más abiertamente el dolor que le provocó el engaño de su expareja.

El rompimiento de la pareja generó bastantes reacciones alrededor del mundo y se mantuvo como tendencia de conversación en redes sociales. Después de la decisión judicial de que Shakira se quedaría con la custodia de Milán y Sasha, la ruptura de la pareja ha dejado de estar en boca de muchos.

Sin embargo, un nuevo video a vuelto a reavivar la polémica, esta vez, por un gesto de Shakira. En imágenes, captadas por el canal español Telecinco, se puede ver a la cantante haciendo un gesto, que podría ser interpretado como vulgar, con el dedo corazón de la mano derecha.

En el video, tanto Piqué como Shakira están en lados opuestos de la gradería del estadio en el que se encuentran para asistir al partido de béisbol de sus hijos. En un momento se puede ver a la cantante alzar la mano derecha y rascarse el lagrimal de un ojo con el dedo corazón mientras mira en dirección de la grada donde se encuentra el español. Después de esto, Shakira baja la mano y se va sonriendo levemente mientras mira hacia el sector en el que se encuentra su expareja.

Shakira and Piqué encounter

That's what Shakira does.pic.twitter.com/hh7SCxxeZU