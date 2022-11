Gerard Piqué y Shakira se reencuentran en un tenso momento

Gerard Piqué y Shakira se volvieron a encontrar. El ahora exfutbolista del Barcelona y la cantante barranquillera coincidieron este sábado 19 de noviembre de 2022 en el partido final del campeonato de béisbol de Sasha, uno de sus hijos.

De acuerdo con la información de la prensa española, la expareja estuvo siempre a escasos centímetros. Sin embargo, la tensión reinó.

De hecho, medios presentes en el momento aseguran que ni se miraron y tampoco mediaron palabra.

"Piqué y Shakira coinciden y… ¡ni se miran a la cara!", tituló CHANCE, de Europa Press.

No sé, no me gusta lo que dicen que @Shakira, estaba llamando la atención del xxx me da rabia, no tiene por qué hacer eso, ese tipo es un perdedor ella es una diva ya hay que superar.