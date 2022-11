Gerard Piqué se destapó con el youtuber Ibai Llanos

Gerard Piqué dialogó con el youtuber Ibai Llanos. Foto: Cortesía redes del youtuber

El ex futbolista Gerard Piqué dio una entrevista al youtuber Ibai Llanos, con quién habló del fútbol, críticas y proyectos; esta fue la primera entrevista tras anunciar su retirada del fútbol.

Este diálogo tuvo fue transmitido en Twitch en vivo durante la noche de esta miércoles 9 de noviembre de 2022 y tuvo repercusión en varios medios internacionales.

Sus declaraciones aclararon varias especulaciones en torno a su carrera deportiva, la presión mediática, su vida privada y su futuro.

Piqué se refirió a los medios de comunicación

Cuando fue interrogado sobre si le molestan los artículos difundidos en los medios de comunicación, Piqué dijo: "Yo me tomó la prensa como parte del show. Hay gente que le afecta negativamente, a mi no".

Agregó "a la gente ahora le gusta más lo que pasa fuera del campo que en el campo... Le gusta más el postpartido, que si la posesión, la estrategia".

Sobre las críticas de su disciplina en el campo de juego y su opción por las fiesta, dijo que en su momento se los condenó injustamente.

"Todo tiene un balance en la vida. Yo tengo una carrera de casi 20 años en la élite ¿Cómo no voy a salir de fiesta con 20 años? ¿Qué salgo con 37 años? No hay que ser tan radical (…) Mientras ganes, a la gente le da igual lo que hagas. En el momento que no ganes, sino rindes… te van a criticar. Eso pasa siempre", sentenció.

El fútbol y su despedida

Gerard explicó que desde el principio de la temporada sabía que su despedida llegaría.

"Alguna vez me planteé llegar al vestuario y decir que lo dejaba. Pero con las lesiones en mi posición no podía dejar plantado al equipo. En cambio, ahora con el parón sé que los lesionados volverán después del Mundial y consideré que era un buen momento", desveló Piqué

Piqué dijo que su plan inicial era irse «de un día para el otro y desaparecer». Pero que se acabó dando cuenta «de lo importante que es una buena despedida».

Nuevos proyectos del ex futbolista

En cuanto a la posibilidad de que pueda aspirar a la presidencia del Barcelona en un futuro, Piqué dijo que "en algún momento" seguro que le apetecerá.

"Ahora mismo no lo tengo en la cabeza, porque tengo ganas de hacer muchísimas otras cosas. Tener la libertad de no estar cada día entrenando, con los fines de semana ocupados, me va a dar la oportunidad de centrarme en otras cosas…", indicó.

Además, Piqué y Llano anunciaron que este jueves presentarán a partir de las 20:00 su nuevo proyecto, el cuál reúne a 12 caras conocidas, tanto streamers como famosos.

Aunque no dieron más detalles, pero se sabe que podrá participar cualquier persona que siga en las redes sociales a ambos protagonistas, indicó el portal La Vanguardia.

