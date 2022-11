Gerard Piqué insultó al árbitro en partido de despedida

Gerard Piqué se retira del fútbol y se despidió en un partido donde insultó al árbitro. Foto: EFE

Agencia Europa Press

El futbolista defensa del FC Barcelona Gerard Piqué fue expulsado por el árbitro Gil Manzano por insultarle en distintas ocasiones, cuando le protestaba la jugada del 1-0 en el partido del martes ante Osasuna. La agresión verbal de la expareja de Shakira se dio luego del final de la primera parte.

El central catalán, que disputaba su último partido antes de retirarse de forma definitiva, no tuvo una agradable despedida, tras ver la roja en el descanso. Piqué salió al terreno de juego cuando el árbitro extremeño decretó el final de la primera parte. Posteriormente se acercó a Gil Manzano y elevó el tono de su protesta.

El árbitro intentó zanjar la discusión, pero esta continuó en el túnel de vestuarios, momento en el que le expulsó del juego. Según el acta del partido, el motivo fue por decirle: "¿Has visto qué córner nos has pitado?". "Eres el árbitro que más nos has jodido con diferencia".

Los insultos de Piqué

Sin embargo, Piqué no se calmó y, "una vez comunicada la expulsión al Delegado del Club', continuó. De acuerdo con el acta, el deportista se mantuvo "repitiendo las mismas expresiones". El personal del FC Barcelona intentó llevar al jugador al vestuario, pero el central se dirigió al árbitro con vocabulario soez: "Es una p... vergüenza. Me c...".

Informe menciona a Lewandowski

Además, el acta de Gil Manzano también indica que el polaco Robert Lewandowski realizó "dos veces un gesto de desaprobación" tras ser expulsado. El ademán le generaría una sanción mayor si el Comité de Competición considera que existió desconsideración.

El delantero se llevó el "dedo a la nariz y apuntando después con el pulgar hacia el árbitro", algo que repitió cuando se dirigía a los vestuarios hacia uno de los asistentes y el cuarto árbitro.

