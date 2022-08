Eugenio Derbez será operado por 'lesiones delicadas'

El actor mexicano, Eugenio Derbez, será sometido a una operación de emergencia tras un accidente que le provocó delicadas heridas. Así lo informó su esposa, la cantante Alessandra Rosaldo, quien emitió un comunicado en su cuenta de Instagram.

Rosaldo explicó que Derbez sufrió un accidente el pasado sábado, aunque no detalló de qué se trata o que parte de su cuerpo serán operadas.

"Está bien, sin embargo, las lesiones que sufrió son delicadas y en las próximas horas tendrá que ser intervenido quirúrgicamente. La operación es muy complicada, pero no compromete su salud", indicó.

En el texto detalló que el actor ganador del Oscar por "Coda" deberá pasar por un proceso de recuperación "largo y difícil" y que le esperan varias semanas en reposo absoluto, así como terapias de rehabilitación.

Además, Alessandra Rosaldo explicó que, por lo delicado de la situación, la familia prefirió terminar con cualquier especulación y ser ellos quienes informaran a la gente, para enfocarse en la recuperación de su esposo, tomando todo el tiempo que sea necesario.

Finalmente pidió respeto a su privacidad, ya que por el momento se enfocará en cumplir varios compromisos laborales previamente pactados, de los cuales solo dará detalles a través de sus redes sociales oficiales, mientras que el actor se dedicará a su recuperación.

"Eugenio estará recuperándose y puede estar alejado de sus redes sociales y de los medios por un tiempo" y finalizó agradeciendo las muestras de cariño y apoyo, esperando que su esposo se recupere pronto.

"Les pido con mucho amor que lo que quieran saber sobre este tema me permitan comunicarlo a través de mis redes sociales. Eugenio estará recuperándose y quizá por un tiempo esté alejado de sus redes sociales y los medios", explicó.

Los abuelos y los nietos son tan unidos porque comparten la misma pesadilla: Los papás. #Díadelabuelo



The bond between grandparents and grandchildren is so strong because they both share the same nightmare: the parents! pic.twitter.com/A9aG7Q08Eq