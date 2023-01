Los estrenos de cine traerán mucha aventura y fantasía este 2023

tLos avances de la quinta entrega sobre las aventuras del arqueólogo Indiana Jones interpretado por Harrison Ford han generado expectativa. Foto: Tomado de IGN España

Agencia EFE

En este 2023, los cines tendrán regresos esperados como el de los personajes de 'Indiana Jones' y John Wick, sin olvidar a la sirenita Ariel y otros estrenos cargados de expectación como el de la versión humana de Barbie.

Será, además, el regreso de Martin Scorsese con 'Killers of the Flower Moon', en cuyo reparto están Leonardo di Caprio y Robert de Niro.

Harrison Ford volverá a la acción como el arqueólogo Henry Walton de 'Indiana Jones' en el quinto filme dedicado al personaje creado por Geroge Lucas, 'Indiana Jones and the Dial of Destiny'.

James Mangold se encarga de la nueva entrega de la franquicia hasta ahora dirigida por Steven Spielberg.

Aunque se tienen pocos datos de la trama, se sabe que estará conectada con la trilogía original de los años 80 al enfrentar una vez más a Jones con los nazis, pero que la mayor parte de la película estará ambientada en los años 60, durante la carrera espacial protagonizada por la Unión Soviética y Estados Unidos.

Después de revivir a Neo en 'The Matrix Resurrections' en 2021, Keanu Reeves vuelve a complacer a sus fanáticos con el estreno de 'John Wick: Chapter 4'.

La película, cuyo rodaje sufrió un fuerte retraso por la pandemia, mostrará al asesino a sueldo recuperándose de su última derrota mientras encuentra un camino para vencer a la organización criminal de la Mesa Alta.

Su universo de acción además se expandirá en 2023 a la televisión con la serie 'The Continental', una precuela que retoma al hotel de asesinos de las películas de Wick.

La polémica adaptación del clásico de Disney 'The Little Mermaid', también llegará a las salas de cine en mayo de 2023 con la actriz y cantante Halle Bailey como protagonista, pese a los múltiples rechazos y ataques racistas que sufrió por parte de algunos de los seguidores del filme original.

La versión humana de la sirenita desató una ola de comentarios racistas en redes sociales desde que en 2019 se anunciara que la protagonista sería una afroamericana.

Otro personaje femenino que saltará a la vida real en 2023 es la popular muñeca Barbie en el filme homónimo dirigido por Greta Gerwig ('Lady Bird'), y protagonizado por Margot Robbie.

Los pocos adelantos de la trama apuntan a que Barbie y su novio Ken, interpretado por Ryan Gosling, se verán atrapados en el mundo real, y seguirá las dificultades que representa convertirse en una mujer de verdad.

2023 será también el regreso de Martin Scorsese. El reconocido director, que acaba de cumplir 80 años, estrena por fin 'Killers of the Flower Moon', que originalmente iba a ver la luz en 2022.

Se trata de la adaptación del libro homónimo de David Grann, que sigue los asesinatos en serie de nativos de la tribu Osage en la lucha por el petroleo durante los años 20.

El director cuenta en este filme con las dos estrellas más presentes en su filmografía: Robert de Niro con quien ha trabajado en otras ocho ocasiones, incluidas 'Taxi Driver' y 'The Irishman', y Leonardo Di Caprio, protagonista de muchas películas de Scorsese, entre ellas 'The Wolf of Wall Street', 'The Departed' (2006).

El simpático fontanero Mario Bros, popularizado en el videojuego de Nintendo de los años 80, tomará una segunda oportunidad en la gran pantalla después del fracaso que supuso la primera adaptación al cine en 1993, con 'The Super Mario Bros'.

El filme seguirá las aventuras de Mario, su hermano Luigui y la princesa Peach en su viaje al Reino Champiñón y tendrá la participación de actores como Chris Pratt, Anya Taylor-Joy y Charlie Day en las voces principales.

La franquicia de Marvel también tendrá en 2023 estrenos esperados como la película 'Guardians of the Galaxy Vol. 3', en mayo o el filme animado 'Spider-Man: Across the Spider-Verse' en junio.

Mientras, el universo de DC Comics espera con incertidumbre el estreno en junio de su película 'The Flash', después de que su protagonista, Ezra Miller, haya ocupado polémicos titulares: ha sido acusado de liderar una secta, robar en una tienda y acosar a una joven.

