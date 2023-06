La puertorriqueña Elena eleva la autoestima de los jóvenes con Rara

La cantante puertorriqueña Elena, de 14 años, visitó el país para promocionar Rara, su más reciente sencillo. Foto: Cortesía

Paola Gavilanes. Coordinadora (I)

Rara. Así se llama el nuevo tema de la cantante puertorriqueña Elena. Tiene 14 años y a mediados de mes realizó una pequeña gira por Ecuador; visitó Quito, Cuenca y Guayaquil.

En una entrevista con EL COMERCIO contó cómo nació la canción, nombre también de su primer EP, y las satisfacciones que suma desde su estreno.

El sencillo

La letra de Rara surgió inmediatamente después de una charla con su padre. "¿Por qué me dicen rara? ¿Qué significa ser rara?". Esas fueron algunas de las interrogantes que rondaban su cabeza desde hace mucho tiempo atrás.

Una de las respuestas de su progenitor tranquilizó su mente y corazón. "Las personas raras son diferentes; son especiales".

Elena es "rara" -como le dicen algunas personas- porque se dedica a estudiar. También porque en lugar de ir a fiestas prefiere componer. "Entonces ser rara es bueno".

En ese tema finalmente descargó todas sus sensaciones y emociones; se liberó y lo mejor de todo, logró conectar de decenas de adolescentes. En su canal de YouTube, uno de sus seguidores escribió: "Las personas raras son divertidas y amables. Lo mejor es que las personas raras tienen un estilo único, original y especial. Me declaro que yo también soy raro. Y la vida no es para que nos juzguen o nos critiquen, es para divertirse, porque no todos tenemos que ser blanco y negro, qué aburrido ver esos dos colores. Me encantó el tema. Saludito Elena".

Su carrera

Este es su más reciente sencillo, pero Elena compone desde que tiene 7 años. Su gusto por la música está en su ADN; a los 4 años empezó tocando piano. Luego, estudió Teoría musical en el Conservatorio de Puerto de Rico. Más tarde, se entrenó en canto clásico; canta en bodas. Hace poco realizó un curso de teatro musical en Nueva York. La música es su gran pasión.

Su inspiración

Elena quiere destacarse con un estilo propio. Sin embargo, se inspira en el trabajo de artistas como Jesse y Joy, Olivia Rodrigo, Tommy Torres, Taylor Swift, y bandas como Coldplay.

