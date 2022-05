Dua Lipa sufrió una caída durante concierto en Italia

El accidente ocurrió en Milán. Foto: Instagram @dualipa

Redacción Elcomercio.com

La cantante británica Dua Lipa sufrió el 26 de mayo una caída durante un concierto en Milán, Italia. La artista se encuentra realizando su tour Future Nostalgia.

El accidente ocurrió mientras la artista cantaba su éxito Be The One y realizaba una coreagrafía. De un momento a otro Dua Lipa se resbaló y cayó. Uno de sus bailarines acudió en su ayuda para levantarla de inmediato y pueda continuar con el show.

En el video difundido en redes sociales, algunos de sus fans han criticado a la artista por supuestamente usar playback, aunque para otros, lo que se escucha de fondo son las voces de las coristas.

Dua Lipa cade durante il concerto a Milano MA DA VERA QUEEN SI RIALZA SUBITO e porta avanti lo show 💖 pic.twitter.com/sHo2irSmNo — Trash Italiano (@trash_italiano) May 26, 2022

Esta no es la primera vez que se le acusa a la artista de usar playback en sus conciertos. En marzo de 2022 la artista se encontraba de gira por Estados Unidos, donde sufrió un percance con el micrófono.

En aquella ocasión la artista estaba cantando New Rules, pero repentinamente el micrófono se le resbaló de las manos. En medio del apuro la cantante decidió seguir con la coreografía hasta que alguien del staff le acercó un micrófono nuevo.

📹 | Close up video of @DUALIPA dropping her mic during “New Rules” last night! #FNTourWashington (Via estuberrios) pic.twitter.com/N7Q7GfH0NJ — Dua Lipa Media (@STUDlO2054) March 3, 2022