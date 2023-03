Conciertos, danza y más eventos culturales para este 10, 11 y 12 de marzo

swing-original-monks-concierto

Para este viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de marzo de 2023 están previstas varias actividades culturales en la capital. Conciertos, muestras de danza, cursos de ilustración son algunas de las propuestas.

Alejandro Fernández

El ícono de la música ranchera se presentará hoy, a las 21:00, en el Coliseo General Rumiñahui. Lo hará con su gira denominada 'Hecho en México’'. Sobre el escenario lo acompañará su banda, integrada por más de 20 músicos. Con ellos hará un recorrido por sus grandes éxitos pop y mariachi.

Perrok Fest

Este sábado 11 de marzo se realizará el Perrok Fest. Este cumbión presentará a talentos como Gustavo Cordera, la banda Muerdo, Sonora Dinamita, Swing, Original Monks, Álvaro Bermeo, Tierra Canela, Spiritual, Flix Pussy Cola. Se realizará en el Club La Campiña, ubicado en la Galo Plaza Lasso, a partir de las 16:25.

Concierto en homenaje a Oswaldo Guayasamín

La Orquesta Renaissance Filarmonía presentará un recital que combinará música clásica, latinoamericana y contemporánea. Será un encuentro mágico en el que la música se fusionará con las obras de arte del 'Pintor de Iberoamérica'. Se realizará este sábado 11 de marzo, a partir de las 11:00, en la Casa Museo Guayasamín (Mariano Calvache E18-94 y Lorenzo Chávez, sector Bellavista).

Tributo a Pink Floyd

Thunder Shows presenta 'Pink Floyd The Dark Side Of The Moon'. Se trata de un tributo a la banda de rock británica, fundada en Londres en 1965. Se realizará este sábado 11 de marzo, a las 20:00, en el Jardín Botánico de Quito (Rumipamba E6 264 y Shyris).

Muestra escénica IV Semestre

La carrera de Danza de la Universidad Central del Ecuador presenta la muestra escénica 'IV Semestre'. Estarán las obras 'Dónde habitas tú' y 'Ruleta Humana'. Se llevará a cabo hoy y mañana en el Espacio Vazio, en el Centro de Desarrollo Artístico y Cultural del Instituto ISPADE. (General Ulpiano Páez).

Pawcar Raymi

La Celebración del Equinoccio y del Fuego Pawcar Raymi está prevista para este viernes 10 de marzo, a las 17:00, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Participarán varias agrupaciones de mujeres como Sisay, Rimay Mawkas, La Trenza, Tawa, Sangre Shuar, Runa Takik, Batucada Feminista, Ayllu Sisay, Inmortal Kultura y Alma Africana.

Criaturas espontáneas

Se trata de un curso de ilustración para principiantes denominado 'Criaturas espontáneas'. Los participantes recibirán técnicas sobre introducción a la línea, color y textura. Será en el espacio Selina (Diego de Almagro N24-416), el 11 de marzo, de 09:00 a 13:30.

Jarana de mujeres

Se trata de una fiesta alegre y bulliciosa entre diversas comunidades. Se realizará en el Centro de Arte Contemporáneo. Implica un acto de celebración, festejo y reconocimiento. Lo que se busca es celebrar el Día de la Mujer con un espíritu de festejo y reinvindicación. Será este viernes 10 de marzo, a las 19:00.

