Por el 30 aniversario de la franquicia Power Rangers se presentó la primera entrega de un especial que reúne a los actores originales del programa, entre los que destacan David Yost (Billy Cranston/Blue Ranger) y Walter Jones (Zack Taylor/Black Ranger).

Mientras que Thuy Trang (Trini Kwan) y Jason David Frank (Tommy Oliver) no serán parte del elenco de “Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always”, debido a que ambos actores fallecieron. Trang murió el 3 de septiembre de 2001 y Frank, el 19 de noviembre de 2022.

De acuerdo con la sinopsis oficial de Power Rangers: Ayer, hoy y siempre, "han pasado 30 años desde que el sabio y poderoso Zordon creó a los Mighty Morphin Power Rangers. Ahora, el equipo se enfrenta a un familiar peligro del pasado. En plena crisis global, están llamados una vez más a ser los héroes que el mundo necesita".

¿Cómo murió Trini de los Power Rangers?

En los primeros segundos del avance de "Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always", Rita Repulsa reaparece con un nuevo cuerpo robótico buscando venganza. Durante el enfrentamiento contra los Rangers, lanza una ataque contra Blue Ranger, pero Trini se interpone para salvar a su compañero.

Como se confirma más adelante Yellow Ranger murió en esa batalla. Cuando su hija Mihn, quien es interpretada por Charlie Kersh, se entera de la trágica noticia decide utilizar el traje de su madre para vengar su muerte.

Pero esta vez no será tan sencillo derrotar a Rita, ya que planea abrir un portal para viajar en el tiempo y destruir a los miembros del equipo antes de que Zordon los convierta en Power Rangers.

¿Cómo murió Thuy Trang?

La actriz Thuy Trang falleció en septiembre de 2001 en un aparatoso siniestro automovilístico junto a su amiga la actriz y modelo Angela Rockwood, quien quedó parapléjica. Ellas chocaron cuando conducían por la interestatal 5 (ubicada entre San Francisco y los Ángeles).

El vehículo dio entonces varias vueltas de campana, provocando que la actriz sufriera severos golpes en la cabeza que acabaron con su vida.

El cuerpo de la actriz de 27 años fue incinerado una semana después, el 10 de septiembre. Sus compañeros actores de “Power Rangers”, Amy Jo Johnson y David Yost, asistieron al funeral y al servicio conmemorativo.

Películas de los Power Rangers

Power Rangers: Ayer, hoy y siempre se estrenó el 19 de abril de 2023. A partir de dicha fecha, la película estará disponible en Netflix.

Además, la franquicia ha tenido algunas películas que si las comparamos con el número de series producidas, son mucho menos. Algunos de los títulos son:

Power Rangers: la película (1995)

(1995) Turbo: Una película de los Power Rangers (1997)

(1997) Power Rangers Samurai: El choque de los rangers rojos (2011)

(2011) Power Rangers (2017)

