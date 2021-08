Científicos hablan sobre los mitos de los videojuegos por el Día del ‘Gamer’

El día del ‘gamer‘ se celebra cada 29 de agosto, desde el año 2003, cuando las revistas españolas HobbyConsolas, PlayManía y PC Manía decidieron dedicar un día especial a una actividad significativa como es jugar videojuegos. El objetivo fue destacar las sensaciones que provocan estos en las personas al llevarlos a aventuras de otra dimensión.

Mucho se ha hablado de los posibles efectos negativos que pueden llegar a generar los videojuegos, sobre todo en niños y adolescentes. A raíz de la pandemia, esta actividad se acrecentó por las restricciones, pero ¿qué tan ciertos son los mitos sobre la adicción o la violencia?

Según un estudio publicado por la Revista Neuropsicología Latinoamericana, una adicción es una patología que no depende únicamente de un objeto, también depende del individuo y de su contexto. Los videojuegos no son una sustancia que pueda alterar el equilibrio químico del cerebro y provocar una dependencia física, como pueden hacer la nicotina, el alcohol u otras drogas.

Celia Hodent, doctora en Psicología y experta en estrategias para el desarrollo de videojuegos, asegura que no están diseñados para ser adictivos. Al igual que a cualquier otro tipo de nueva tecnología, aparece al adquirir malos hábitos en su uso y sin la responsabilidad y la educación adecuadas. Señala también que no son ni buenos ni malos por sí solos y la seguridad de los usuarios también depende de los desarrolladores.

