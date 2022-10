Britney Spears sorprende con fotos desnuda en su Instagram

La intérprete de Circus posó sin ropa en una playa. Foto: Instagram: @britneyspears

Diario El Tiempo Colombia

Britney Spears conquistó a millones de fanáticos en el mundo con su ritmo frenético, su cara angelical, sus arriesgados looks y sus inolvidables puestas en escena durante la década de 1990 y del 2000. No en vano se ha hecho con el honroso y disputado título de ‘princesa del pop’.

Durante varias décadas los fanáticos han sido testigos del surgimiento de más que una artista; han visto renacer, una y otra vez, a un legendario icono de la industria musical. Bien sea por los conflictos judiciales con su padre, sus romances fallidos o, simplemente, por las fotos que publica en sus redes sociales, la cantante y bailarina estadounidense siempre está dando de qué hablar.

En esta oportunidad unas atrevidas y, para algunos, sugestivas fotos, la han puesto -nuevamente- en la mira de los seguidores y los medios nacionales e internacionales que no se pierden ni un solo detalle de la vida de la artista de 40 años. Un paisaje paradisiaco, un sombrero de playa rojo y su figura al desnudo le han servido a la intérprete de Toxic para despertar las más diversas reacciones.

En la publicación de Instagram, que ya cuenta con más de un millón de ‘me gusta’ y cientos de comentarios, se ve a la ‘princesa del pop’ posando para la cámara de una forma en la que ya se le ha visto en repetidas ocasiones: sin nada de ropa y tapando sus partes íntimas con unos emojis de corazones rojos.

La única diferencia, en esta ocasión, es el deslumbrante paisaje playero que acompaña las fotografías: a lo lejos, algunas palmeras se erigen imponentes; mientras que el mar cristalino que se logra apreciar a un costado se mezcla con la silueta de la artista para dar paso a unas impactantes y controvertidas imágenes.

Por supuesto, la serie de fotografías no pasó desapercibida entre los seguidores quienes no dudaron en reaccionar y dejar mensajes de todo tipo. “Britney, te amamos por más que tu cuerpo y tu música. Solo quería que lo supieras”, “me parece que está incómoda. Realmente espero que ella sea realmente libre detrás de las cortinas” y “la gente realmente no entiende lo que es ser controlado por alguien desde una edad temprana”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Y es que desde que Britney Spears se liberó de la tutela legal que tuvo impuesta por más de una década en la que su padre controlaba y eclipsaba no sólo sus finanzas -junto a una firma de gestión de patrimonios, Bessemer Trust-, sino también algunos aspectos de su vida personal, a la intérprete de Criminal se la visto más liberada que nunca.

Gran prueba de ello es que después de le fue quitada la tutela permanente de su padre en noviembre de 2021, la artista estadounidense no ha escatimado en mostrar a todos sus seguidores cómo está llevando su nueva vida.

Desde tradicionales bailes hasta imágenes que no dejan nada a la imaginación, fiestas y viajes, algunos seguidores afirman que Britney, finalmente, ha encontrado en las redes sociales una herramienta de liberación y autodescubrimiento; mientras que otros, por su parte, aseguran que su comportamiento podría ser un síntoma de la inestabilidad emocional de la cantante.

Visita nuestros portales: