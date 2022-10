Robert de Niro, Christian Bale y Margot Robbie llegan al cine con ‘Amsterdam’

La película ya está en todos los cines del país. Foto 20 Century Studios

Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Robert de Niro, Rami Malek, Anya Taylor-Joy, Timothy Olyphant, Chris Rock, Zoe Saldaña, Mike Myers, Michael Shannon y hasta Taylor Swift. Nómina de lujo es una frase que se queda corta para mencionar a tantas estrellas de Hollywood juntas.

El logro es del director, guionista y productor David O. Russell, que, en su más reciente película, que se titula 'Amsterdam' y que ya se encuentra en los cines del país, además de tener un elenco estelar, navega por las aguas del thriller, roza las playas del romance y se mete en la turbulencia de una conspiración histórica que por poco casi cambia el curso de la política estadounidense.

“Esto es un sueño hecho realidad. Trabajar con Christian Bale por tercera vez, con Robert de Niro por cuarta e integrar a Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek y a todo el resto del cast… 'Amsterdam' fue un proyecto que se gestó durante cinco años creando los personajes que queríamos”, explicó Russell, cinco veces nominado al Oscar y recordado por 'The Fighter', 'Silver Linings Playbook', 'American Hustle', 'Joy' y 'Three Kings'.

'Amsterdam' sigue la historia común del médico de veteranos de guerra Burt Berendsen (Christian Bale), su compañero Harold (John David Washington) y la enfermera Valerie (Margot Robbie). Tres amigos que se conocieron durante la Primera Guerra Mundial y que 15 años después acaban inmersos en un misterioso asesinato. De hecho, el filme recibe su nombre en honor a la ciudad de Países Bajos en la que Burt, Harold y Valerie conviven durante la posguerra explorando sus sentimientos y sus anhelos vitales.

“La película tiene un poco de todo, pero realmente la trama gira en torno a la personalidad de los tres protagonistas, que transmiten un mensaje de amistad y lealtad”, comentó Christian Bale.

El argumento se hace un poco más denso cuando conecta con el caso conocido como el complot de los negocios –Business Plot o Plot Against FDR, complot contra Roosevelt–, una conspiración de acaudalados empresarios que planearon derrocar al presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt en 1933.

“Se usan personajes inspirados en personas reales, pero en situaciones de ficción combinadas con hechos que sí pasaron en la historia de Estados Unidos y que son desconocidos para la mayoría”, dijo Bale. “A mí me abrió mucho los ojos, no había visto nada parecido antes”, añadió el actor británico ganador del Oscar en el 2011 y muy famoso por su interpretación de Batman en la trilogía de Christopher Nolan.

Esa fusión de realidad y ficción ha puesto en el foco de la polémica a 'Amsterdam' y ha suscitado un aluvión de críticas por parte de especialistas descontentos con el resultado final de una de las producciones más esperadas de 20th Century Studios para este año.

“La nueva película 'Amsterdam' ha estado envuelta en secreto durante meses. Ahora sabemos por qué: no se puede ver”, escribió con vehemencia el crítico de The New York Post.

Pero lo que para algunos es un defecto, para otros críticos es el fuerte del relato, como opina Manohla Dargis, de The New York Times: “La película zigzaguea y zigzaguea de forma agradable, corriendo de aquí para allá, aunque a veces también simplemente gira en su lugar”.

La película va del drama histórico, transita por la comedia, el thriller y por momentos tiene visos hasta de musical. Es una película inclasificable en cuanto a su género, en la que el director intenta unir de la mejor manera todas las piezas de un complejo rompecabezas.

“A mí me encanta el romance, y me encanta la gente que ama la vida y que le gusta bailar y estar juntos –dice Russell–. El romance y el amor son razones para vivir, y me encanta cuando una película me hace sentir entusiasmo por la vida y me hace querer volver a ese mundo y estar con esas personas”.

El legendario Robert de Niro, que forma parte del elenco y que ha trabajado varias veces con el cineasta, comenta: “David es un director especial. Me gusta hacer el esfuerzo de trabajar con él. Es cuidadoso y cualquier cosa que hace se vuelve especial. Creo que de lo más importante en 'Amsterdam' es el sentido del humor en medio de las situaciones dramáticas, hay mucha ironía”.

“Yo estaba allí cuando Russell empezó a apuntar sus primeras notas sobre esta película en una servilleta. (…) Él había pensado en mi personaje años antes, así que yo lo vi trabajando durante mucho tiempo en este proyecto”, agregó Bale, quien debió someterse a algunos cambios físicos para su personaje, que es un hombre mucho mayor y, además, cojea.

John David Washington, hijo del famoso Denzel Washington y protagonista de 'Tenet', señala que este filme es “una celebración, un proceso largo que involucró a muchas personas. Yo soy un bendecido, que ha podido aprender algo todos los días, además de la oportunidad de compartir con actores que he admirado toda la vida”.

Para Russell, esta historia conecta con sus anteriores películas “en las que siempre hay outsiders, gente enfrentando circunstancias que la obliga a ponerse ruda”.

“Los personajes de 'Amsterdam' aman la vida, aman a sus amigos y les son leales, y andas por entre esas cosas y encuentras magia en eso, así que tienes en una mano un thriller sobre un asesinato y en la otra es sobre el amor, la amistad y el romance. Esa es la sintonía que tiene la película”, expone.

