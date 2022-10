Hilary Swank anuncia que está embarazada de gemelos a sus 48 años

La actriz dos veces ganadora del Oscar, Hilary Swank, fue la invitada central del popular programa 'Good Morning America' este miércoles 5 de octubre de 2022.

Cuando una de las presentadoras le preguntó si tenía una noticia que compartirles, la actriz de 48 años sonrió y dijo: "me siento muy feliz de compartir con ustedes y con todos en Estados Unidos algo que quise durante mucho tiempo y es que mi próximo paso es convertirme en mamá. Y no solo de uno, sino de dos".

Luego de un estruendoso aplauso, Swank agregó: "Así es, ni yo puedo creerlo". "Me siento muy feliz de poder hablar de esto y de compartirlo", dijo.

