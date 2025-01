Las boy bands son fenómeno musical que marcan generaciones, y entre las más destacadas se encuentran NSYNC, Backstreet Boys, Boyzone, Take That y New Kids on the Block.

Cada una de estas agrupaciones dejó una huella imborrable en la cultura pop. Te contamos por qué fueron tan famosas.

Backstreet Boys y NSYNC lideran la lista de las boy bands que marcaron los años 90

New Kids on the Block

Esta banda se formó en 1984 y es considerada la pionera del concepto moderno de boy band. Con su mezcla de pop y R&B, lograron un éxito sin precedentes en los años 80 y 90, estableciendo el modelo que muchas bandas seguirían.

Backstreet Boys

Esta agrupación surgió en 1993 y rápidamente se convirtió en ícono de la música pop. Con más de 140 millones de discos vendidos, es reconocida como una de las boy bands más exitosas de todos los tiempos.

Sus hits como I Want It That Way y Everybody (Backstreet’s Back) resonaron en todo el mundo, consolidando su lugar en la historia musical.

NSYNC

Esta banda debutó en 1995 y catapultó a la fama a Justin Timberlake. Con éxitos como Bye Bye Bye y It’s Gonna Be Me captó la atención del público juvenil y se convirtió en una fuerza dominante a finales de los 90.

Boyzone

Sus integrantes, originarios de Irlanda, también dejaron su marca en la década de los 90 con baladas emotivas y un estilo carismático.

Su música resonó especialmente en el Reino Unido y Europa, convirtiéndolos en favoritos del público.

Take That

Es una banda británica que comenzó su carrera en 1990, ha tenido un impacto duradero con su mezcla de pop y baladas. A pesar de varias separaciones y reencuentros, su legado sigue vivo y continúan siendo relevantes en la industria musical.