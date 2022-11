Bad Bunny se presenta el miércoles 16 de noviembre en Quito

El artista puertorriqueño Bad Bunny ha posicionado el tema Tití me preguntó como uno de los favoritos del público. Fotos: Archivo / EFE.

Redacción Tendencias (I)

Faltan apenas dos días para el concierto que Bad Bunny ofrecerá en Ecuador. El cantante puertorriqueño tiene previsto presentarse en vivo el próximo 16 de noviembre del 2022. El show tendrá como sede el Estadio Olímpico Atahualpa a partir de las 20:00.

Este show es parte del ‘World’s Hottest Tour’ que lo llevan por toda América desde el 15 de agosto hasta el 9 de diciembre de este año.

Antes de iniciar el ‘World Hottest Tour’ el artista urbano lanzó su quinto álbum de estudio titulado ‘Un verano sin ti’. El lanzamiento fue en mayo, pero Bad Bunny también quiso compartir este nuevo trabajo con sus fans a través de un concierto gratuito que fue transmitido en sus redes sociales en julio pasado.

Bad Bunny logra ‘sold out’ en Ecuador

Bad Bunny presentará su concierto en Ecuador con ‘sold out’. Los fans del ‘conejo malo’ agotaron las entradas el mismo día en el que salieron a la venta, el 18 de febrero pasado.

En la página web de Feel The Tickets, encargada de la venta de entradas, se anuncia que los boletos están agotados para el concierto de Bad Bunny en Ecuador.

Para este espectáculo se habilitaron ocho tipos de localidades con precios que van desde los USD 30 hasta los USD 260.

El estadio está dividido en las siguientes localidades: general, preferencia, tribuna, Callaita Fan Zone, palco, Dakiti Golden, Yonaguni Platinum y La Playa Experience.

Canje de entradas digitales

Quienes adquirieron la preventa de las entradas digitales para el concierto de Bad Bunny en Ecuador deberán hacer el canje por los boletos físicos en las fechas establecidas por Feel The Tickets.

En Guayaquil el canje se habilitó desde el 7 hasta el 10 de noviembre. En Quito, el canje de entradas termina este 15 de noviembre.

Los puntos de canje están operando en Etafashion del Quicentro Shopping, Etafashion y punto de venta de Feel The Tickets en el CCI y las boleterías norte y sur del Estadio Olímpico Atahualpa.

Las fechas y los puntos de canje para cada una de las localidades está disponible en las redes sociales de Feel The Tickets. Los horarios para el canje son de 10:00 a 19:00.

Para el canje se debe presentar el tiquete digital y el comprobante de compra, la cédula de identidad o una carta de autorización y copia de cédula en caso de retiro de entradas por un tercero.

La empresa anunció que no habrá prórroga para el canje de entradas con una excepción. Para las personas que no viven en Quito o Guayaquil y llegarán el día del show podrán reclamar el tiquete físico en el punto de venta Feel The Tickets en el CCI, desde las 10:00 hasta las 19:00.

Boleto obligatorio para entrar el concierto

Para el ingreso al espectáculo será obligatorio que cada asistente presente su boleto físico. La revisión del boleto físico se realizará en el primer anillo de seguridad de acceso al evento.

“No se aceptarán tickets que no cuenten con nuestro sello de seguridad ni códigos QR digitales”, aclaró la empresa sobre las condiciones para el acceso.

Los boletos cuentan con sellos de seguridad y códigos digitales que permiten verificar la autenticidad de los mismos en cada uno de los puntos de acceso.

Según los términos y condiciones de la empresa la adquisición ilícita o adulteración de los tiquetes dará lugar a la responsabilidad penal de los responsables directos o indirectos conforme la ley.

Hasta este 14 de noviembre, los organizadores del concierto no han difundido información sobre las medidas de seguridad y acceso al mismo.

El servicio de Ecovía cambia durante el concierto

La Empresa de Transporte de Pasajeros de Quito informó que el corredor municipal Ecovía suspenderá cinco paradas y tendrá desvíos en su operación dentro del perímetro del Estadio Olímpico Atahualpa, debido a la realización de un evento artístico.

El 16 de noviembre, desde las 10:00 se suspenderán las siguientes paradas: Jipijapa, Sauces, 24 de Mayo, Naciones Unidas y Benalcázar. Las unidades del circuito E3 (Playón de La Marín-Río Coca) circularán tomando como ruta alterna.

Una vez terminado el evento estarán disponibles unidades biarticuladas para transportar a los asistentes del evento desde la parada Naciones Unidas en sentido norte – sur, hasta la Estación El Recreo y Quitumbe. En sentido sur – norte operará hasta la Estación Río Coca. No se contará con el servicio de rutas alimentadoras.

Mientras que el corredor Trolebús operará con normalidad en todos sus circuitos desde las 05:00 hasta las 22:00.

Visita nuestros portales: