Karol G y Feid se alejarán, asegura una vidente

Gran conmoción causó la predicción de la tarotista Vieira Vidente entre los seguidores de los artistas urbanos Karol G, Feid y Anuel AA. Eso, después de predecir una separación entre los dos primeros artistas.

Aunque ni Karol G ni Feid han confirmado su romance, los seguidores afirman que ambos son pareja tras los guiños que se han enviado en sus respectivos conciertos.

Separación

"No siento y no veo que 'La Bichota' se case o quede en embarazo de Feid, ellos se quieren, pero no estarán por mucho tiempo", dijo la tarotista.

Y eso ocurrirá porque Karo G todavía siente algo por Anuel AA.

¿Reconciliación?

Aquello también está descartado porque, de acuerdo con Viera, el boricua Anuel AA 'traicionará' a 'La Bichota', tras revelar un par de secretos.

"Durante los próximos meses, la colombiana estará en el ojo del huracán debido a los malos comentarios que se generarán (…) Ella sufrirá una fuerte traición por parte de Anuel AA, pues el cantante revelará muchos secretos".

Anuel AA se ha convertido en tendencia, tras las constantes provocaciones a los colombianos Karol G y Feid.

La semana pasada, el boricua compartió una galería de imágenes en su perfil de Instagram. Incluyó instantáneas suyas sosteniendo unos interiores de mujer verdes que dicen 'Fuck Ferxxo'.

