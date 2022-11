Actriz de Pasión de Gavilanes revela que padece cáncer

Kristina Lilley, famosa actriz estadounidense, fue diagnosticada con cáncer de seno por segunda vez en su vida. Foto: Twitter Kristina Lilley.

Diario El Tiempo de Colombia

La actriz estadounidense Kristina Lilley, quien interpretó a ‘Gabriela de Elizondo’ en la célebre novela ‘Pasión de gavilanes’, comunicó a sus seguidores este 30 de noviembre, a través de su cuenta de Instagram, que fue nuevamente diagnosticada con cáncer de seno.

Lilley, de 59 años, contó que dicho diagnóstico se lo hicieron el pasado mes de septiembre y que, desde ese momento, ha hecho todo lo posible para superar esta enfermedad lo más pronto posible.

“Mi despertar de hoy es mi historia, mi historia de estos últimos meses. Hace dos meses me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno, rápidamente tomé todos los exámenes, cita con la cirujana. Me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga”, confesó.

Más adelante en el video, la actriz se encargó de explicar cómo ha estado durante los últimos dos meses: “De esto yo aprendo que nosotros no somos ni fuertes ni guerreras, somos mujeres que aceptamos nuestra vulnerabilidad, aceptamos nuestras emociones y eso es lo que me hace fuerte. También aprendí que es importante hacerse el autoexamen, cuidarse y estar pendiente de uno mismo”.

Pese a la noticia de su diagnóstico, Lilley se mostró con un buen estado de ánimo. No obstante, mencionó que no iba a leer los comentarios del video, pues solo tenía la intención de hablar sobre su estado de salud.

Por otro lado, varias celebridades se encargaron de enviarle mensajes de ánimo a la actriz en la caja de comentarios. Uno de los más destacados fue Mario Cimarro, quien fue uno de sus compañeros de grabación en ‘Pasión de gavilanes’.

“Kris, me pareció tenerte frente a frente, como tantas veces en el rodaje. Paz, armonía y una luz infinita me dabas, y a todos. ¡Caray, qué mujer!”, redactó el actor cubano que dio vida a ‘Juan Reyes’ en la icónica telenovela.

