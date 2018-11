Ecuador tiene 2 900 plantas medicinales

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Hace dos semanas, Omar Vacas Cruz, docente e investigador de la Universidad Católica del Ecuador, presentó la segunda edición de ‘Los Kichwas del alto Napo y sus plantas medicinales’, un libro que permite conocer, a través de diversos datos, la importancia que tienen las plantas medicinales en la vida cotidiana, en una de las provincias amazónicas del país.

Vacas explica que en Ecuador hay 2 900 plantas de uso medicinal y que 8 de cada 10 personas que viven en Napo utilizan alguna de estas plantas para atención de salud primaria. Añade que esta cifra se puede entender a partir de que los napenses tienen un vínculo muy cercano con la medicina tradicional y no tanto con la medicina occidental.



Entre las plantas más utilizadas está la sangre de drago, con 17%, el barbasco con 13%, la guayusa con 12%, la canela con 12%, y el chuchuwasu (utilizada ancestralmente para los dolores de cuerpo) con 10% de utilización.



En relación a las enfermedades, síntomas o efectos para los que son más utilizados sostiene que el 25% es para antimicóticos (el barbasco, el achiote y la sangre de drago); el 21% de esos usos es para curar el espanto, el mal de aire o el mal de ojo, algo que no solo afecta a niños sino también a adultos (el chuchuwasu, el floripondio y la chonta); 18% en enfermedades cancerígenas (dulcamara, que no es una planta nativa de la zona, la uña de gato, el ají y la uva de monte); y el 11% como analgésicos (el chuchuwasu, la canela y el pitón).



Vacas no solo se ha limitado a reunir la información. También ha comprobado los beneficios de estas plantas. Cuenta que desde hace tiempo trabaja con extractos medicinales que él mismo elabora y que la uña de gato ha resultado una de las plantas más efectivas para tratar varias dolencias.



Entre las formas en que estas plantas son más utilizadas están las infusiones en un 24%, los baños corporales en 21%, los emplastos en 19%, las compresas en un 13% y en jugos en un 8%.



A criterio de este investigador, este tipo de publicaciones ayudan a mantener vivo el conocimiento ancestral sobre el uso de las plantas y también difundirlo. “Antes si moría el anciano de la comunidad esa información se perdía porque era él quien acumulaba todo el conocimiento. Nosotros hemos recogido esa información para que el ciudadano común pueda entender sobre el uso de plantas que no son conocidas”.



Vacas sostiene que el incremento en este tipo de publicaciones responde a que en la Constitución se reconoció a la medicina tradicional. Antes de fin de año, publicará un Diccionario de Plantas Medicinales que recoge 1 683 plantas utilizadas por los Kichwas en las cuatro regiones naturales del país.



Para esta nueva edición de ‘Los Kichwas del alto Napo y sus plantas medicinales’ contó con la colaboración del doctor Hugo Navarrete, el ingeniero José Íñiguez, que trabajó en los mapas satelitales y el fotógrafo naturalista amazónico Danilo Medina.