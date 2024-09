Desde la tarde del 24 de septiembre de 2024, la ciudad de Quito ha enfrentado una serie de incendios forestales que han afectado tanto a los habitantes de las zonas comprometidas como a los bosques y fauna.

Según información de la Alcaldía de Quito, los incendios comenzaron en las zonas de Guápulo y Cumbayá, extendiéndose rápidamente hacia la Av. De los Conquistadores, el Parque Metropolitano, el cerro Auqui y la Av. Simón Bolívar.

Coordinación de esfuerzos

El Cuerpo de Bomberos, la Policía, el ECU 911 y otras autoridades, junto con la comunidad, han sumado esfuerzos para mitigar los daños provocados por las llamas. En este contexto, las fundaciones de bienestar animal han desempeñado un papel clave, destacando la labor de la Unidad de Bienestar Animal (UBA).

Historias conmovedoras: rescates en Bolaños

En medio de estas labores de emergencia, han surgido historias conmovedoras, como la ocurrida en el Barrio Bolaños, al nororiente de Quito, una de las zonas más afectadas. Una residente del sector, que perdió su hogar debido al voraz incendio, recibió la ayuda de la Fundación Lucky Bienestar Animal, que asistió a su perro, cuyas patas habían sufrido graves quemaduras.

Relato de los rescatistas

En una entrevista para EL COMERCIO, Katynka Cevallos, voluntaria de la Fundación Lucky, relató la labor que están realizando en el rescate y atención de los animales afectados:

“Te comento que llegamos al lugar, estuvimos preguntando si había animalitos que necesitaban ayuda. Mientras bajábamos las gradas, todo el mundo nos decía que había animales heridos, y lo encontramos justo en una de las casas quemadas. Ahí estaba el perrito, con las patitas muy lastimadas. Otras autoridades estaban presentes, pero daban prioridad a las personas, así que hablamos con el dueño, le dejamos nuestro número y lo movilizamos al Centro Veterinario del Valle, en el Valle de los Chillos. Aquí estamos ahora, atendiendo la emergencia”.

Más rescates: gatos, gallinas y una oveja

La Fundación también rescató gatos y una oveja herida en el Túnel Guayasamín. Foto: Cortesía Fundación Lucky.

Cevallos continúa su relato, all detallar otros rescates: “Subimos un poco más por el Túnel Guayasamín y encontramos unos gatitos que habían inhalado humo; las personas estaban damnificadas y no tenían dónde tenerlos. También en una casa afectada, todas las gallinas murieron, y había una ovejita herida con quemaduras. El dueño no quería entregarla, pero finalmente accedió cuando le dijimos que la compraríamos. Ahora, estamos regresando al Valle con los animalitos, y luego llevaremos refrigerios e insumos para apoyar también a los bomberos y las personas afectadas”.

Apoyo comunitario

La Fundación Lucky Bienestar Animal, junto con otras organizaciones, continúa en la lucha por la atención de animales heridos mientras la comunidad y las autoridades se esfuerzan por controlar los incendios y brindar ayuda a los afectados.

A pesar de los esfuerzos, el incendio ha dejado fuertes secuelas en la fauna. Cevallos cuenta que, conforme avanzaban por el lugar afectado, se encontraron con escenas devastadoras: no solo perros y gatos quemados, sino también gallinas, patos, vacas, chivos, ovejas y otros animales que los dejaron sin palabras.

La fauna silvestre, como zarigüeyas, raposas y aves, también ha sido gravemente afectada, y muchos no han logrado sobrevivir.

A pesar de la atención y el cariño brindado a estos animales, la emergencia no parece tener fin. La Fundación ha recibido numerosos reportes de animales heridos, pero debido a la gravedad de la situación, el personal no es suficiente.

Para reportar algún animalito herido que necesite atención, se puede contactar:

Si se trata de animales silvestres, comuníquese con el Sistema Integrado ECU 911, el Hospital de Fauna Tueri (0990537004), el Zoológico de Quito (0990311654) o con fundaciones de bienestar animal como Lucky (0987169199).